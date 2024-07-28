“يستخدمها المحترفون”.. إعدادات سحرية في بيس موبايل 2024 eFootball PES للتغلب على السكربت

يستخدم المحترفون في لعبة بيس موبايل eFootball PES إعدادات سحرية تمكنهم من اللعب بسلاسة وتجاوز السكربت الخاص باللعبة، الذي أصبح مصدر إزعاج للكثير من اللاعبين، خصوصًا بعد التحديثات الكثيرة الأخيرة، تعد هذه الإعدادات أساسية بالنسبة لمحترفي اللعبة، ونلخصها في السطور القادمة من المقال أعزائي اللاعبين.

إعدادات سحرية في بيس موبايل 2024 eFootball PES

أولاً، تحقق من جودة اتصال الإنترنت لديك، حيث يؤدي الإنترنت الضعيف إلى بطء استجابة اللاعبين للأوامر داخل المباراة، مما قد يتسبب في الهزيمة، تأكد عند بدء مباراة أون لاين أن يكون عداد الاتصال الذي يظهر قبل بدء المباراة يحتوي على ثلاثة خطوط أو أكثر، ويمكن ضبط إعدادات اللعبة لتحقيق سلاسة اللعب كما يلي:

جعل اللعبة باللغة الإنجليزية يمكن أن يحسن من أدائها.

تعطيل التعليق يقلل من الضغط على الجهاز ويزيد من سلاسة اللعب.

تقليل التفاصيل المرئية مثل الجمهور يعزز الأداء.

قم بزيادة معدل الفريمات للحصول على تجربة لعب أكثر سلاسة.

خفض جودة الرسومات إلى أدنى حد يمكن أن يساعد الجهاز في التعامل مع سرعة اللعب بشكل أفضل، خاصة إذا كان جهازك يحتوي على ذاكرة عشوائية (رام) بسعة 4 جيجابايت أو أقل.

ماذا أفعل إذا واجهت مشكلة السكربت؟

يعاني العديد من محترفي لعبة بيس موبايل من مشكلة عدم استجابة اللاعبين بشكل جيد في العديد من المباريات، حيث تضيع الفرص بشكل غير مبرر وكأن طاقات اللاعبين تتراجع بشكل كبير. هذا هو تأثير الاسكريبت، وعندما تواجه هذا الموقف، من الأفضل عدم الاستمرار في اللعب.

عند حدوث ذلك، ينصح بإغلاق الهاتف وإعادة تشغيله ثم محاولة اللعب مرة أخرى، أو يمكنك الانتظار لفترة قصيرة قبل العودة للعب، تغيير تشكيلة اللاعبين أو المدرب يمكن أن يساعد أيضًا في تعديل خوارزميات اللعبة، مما قد يحسن من أداء اللاعبين ويجعل التجربة أكثر سلاسة.