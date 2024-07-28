أغاني تحلق بهم، تردد قناة طيور الجنة بيبي ثبتها بالتردد الجديد على قمر النايل سات والعرب سات 2024تابع أجدد الأغاني تحلق بهم، تردد قناة طيور الجنة بيبي ثبتها بالتردد الجديد على قمر النايل سات والعرب سات 2024، تُعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات التي يبحث عنها أولياء الأمور والأمهات في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك لأهميتها كمصدر ترفيهي يتناسب مع جميع أعمار الأطفال. وقد شهدت القناة مؤخرًا تغييرًا في ترددها، حيث أعلنت إدارة القناة عن التردد الجديد المتوفر على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي ثبتها بالتردد الجديد على قمر النايل سات والعرب سات 2024

نتعرف الآن على تردد قناة طيور الجنة بيبي ثبتها الآن بالتردد الجديد، تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من الأنشطة للأطفال، بما في ذلك الأناشيد الدينية والأغاني الترفيهية التي تجذب انتباه الصغار، كما تعرض القناة برامج تعليمية ودينية تُعلّم الأطفال الحروف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية. يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11272

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

جودة البث: HD

تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر عرب سات

تتميز قناة طيور الجنة بجودة عالية في الصوت والصورة، حيث تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يجعلها مميزة عن غيرها من القنوات، يمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11310

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

جودة البث: HD

طريقة تثبيت تردد قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال

تعرفنا معا عبر ما سبق على أغاني تحلق بهم، تردد قناة طيور الجنة بيبي ثبتها بالتردد الجديد على قمر النايل سات والعرب سات 2024، نتعرف على طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة، تتميز قناة طيور الجنة بتقديم برامج مفيدة تساهم في تربية الأطفال، كما أنها تلتزم بتقديم محتوى مناسب وملائم. لتنزيل قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات من جهاز التحكم الخاص بك. اضغط على خيار التركيب اليدوي. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة من خلاله. أدخل بيانات القناة، مثل تردد القناة، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ. اضغط على زر “بحث”. انتظر حتى تظهر القناة، ثم اضغط على زر التنزيل.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بمحتوى قناة طيور الجنة المتميز الذي يساعد في تنمية مهارات الأطفال ويقدم لهم تجربة تعليمية وترفيهية ممتعة.