أحصل على نت مجانا..أكواد نت ببلاش من فودافون 2024 وحدات وميجا بايتس صالحة للمكالمات والإنترنت

يبحث الكثير من الأفراد عن أكواد نت ببلاش فودافون 2024 حيث من المعروف أن الشركة الشهيرة في عالم الاتصالات تقوم بتقديم هدايا يومية لعملائها وشهرية أيضاً بشكل مجاني، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من تلك الهدايا المقدمة من خلال إدخال الكود الخاص بالهدية، وفي هذا المقال سوف نعرض أفضل أكواد الهدايا المجانية الصحيحة وكيفية الاستفادة منها.

أكواد نت ببلاش فودافون 2024

يوجد عدد من أكواد نت ببلاش فودافون 2024 التي تتيحها لمستخدميها وعملائها، والتي يمكن استخدامها في تصفح جميع مواقع الإنترنت، وهناك هدايا أكواد أخرى لا تتيح إلى استخدام الهدايا في مواقع السوشيال ميديا مع سرعة الإنترنت العالية مثل كود *2001# وهو يتيح استخدام الإنترنت بشكل مجاني لعدد من الساعات، وكذلك هناك كود *312# الذي يعطي للمستخدم هدية تصل حتى 500 ميجا بايت يمكنه استخدامها في كافة المواقع.

أكواد فودافون لإنترنت مجاني

تحرص شركة فودافون على تقديم مجموعة من العروض إلى العملاء بشكل مستمر حتى تحافظ على المنافسة بينها وبين باقي شركات الاتصالات، وكذلك لكسب ثقة العملاء وجذبهم لها ولعل من أبرز أكواد العروض المجانية هي الآتية:

الكود *18# يعطي للعميل 600 ميجا بايت، ويتيح إمكانية استخدام الإنترنت بشكل مجاني لمدة يوم كامل.

ثم الكود *221#، والذي يقدم 100 ميجا بايت تستخدم مجاناً لمدة 24 ساعة.

كذلك الكود *4#، وهو يعطي للمستخدم ما يصل حتى 500 ميجا بايت صالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة للعملاء الحاملين لشريحة بنظام فور جي.

أما الكود *365*1#، فهو يتيح 100 مجانية وحدة صالحة للاستخدام في المكالمات لفودافون والشبكات الأخرى والإنترنت لمدة 24 ساعة.

اكواد ميجابايتس مجانية من فودافون

سنوضح لك هنا بعض الاكواد التي تستطيع بواسطتها أن تحصل على ميجات مجانية لاستخدامها بأي موقع، وهذه الاكواد هي: