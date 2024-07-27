” بادر بالتسجيل الآن ” .. رابط وخطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق والضوابط المطلوبة

قامت الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق بالإعلان عن تفاصيل التسجيل في قرعة الحج 2025، والتي تعد من المبادرات الهامة التي ينتظرها عدد كبير من المواطنين في كل عام للحصول على فرصة أداء شعائر الحج، ويتم القبول تبعًا لمجموعة من الشروط والضوابط، نوضح التفاصيل الآن من خلال هذه السطور.

التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق

يمكن التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه لزيارة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة.

من بين الخدمات الالكترونية المتاحة يتم الضغط على خدمة التسجيل في قرعة الحج 2025.

يتطلب الموقع من المستخدم تعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في استمارة التسجيل.

يتم إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة في المكان المخصص.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم يتم الضغط على زر إرسال.

يمكن للمتقدم متابعة الطلب للتعرف على نتائج القرعة.

شروط التسجيل في قرعة الحج في العراق 2025

لكي يتم القبول في قرعة الحج من جانب المواطنين في العراق، لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط، وحددتها الجهات المختصة فيما يلي: