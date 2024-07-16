ما هي طريقة الاستعلام عن أهلية دعم حساب المواطن ومتي موعد صرف الدعم 1446

تبذل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية جهودا حثيثة لتأمين كافة الخدمات المتعلقة ببرنامج دعم حساب المواطن للمواطنين السعوديين، تضمن هذه الخدمات سهولة التحقق من استحقاق الدعم بإجراءات بسيطة وشفافة، وردا على الإشاعات التي تفيد بتأخر إصدار الدفعة الحادية والثمانين لشهر أغسطس، قامت الوزارة بإصدار بيانات توضيحية لدحض المعلومات الخاطئة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن أهلية دعم حساب المواطن

يمكن للمواطنين السعوديين التحقق من أهليتهم للإستفادة من برنامج حساب المواطن عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن. إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الحقول المحددة. النقر على الأيقونة المخصصة للاستعلام عن الأهلية من الصفحة الرئيسية. ملء البيانات المطلوبة في الحقول المعدة لذلك دون ترك أي حقل فارغ. التأكد من صحة البيانات المدخلة. الضغط على زر عرض نتائج الاستعلام. استنادا إلى البيانات المقدمة، سيتم عرض ما إذا كان المستخدم مؤهلاً للدعم أم لا.

موعد صرف دفعة شهر أغسطس من حساب المواطن

شهدت منصات التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية تداول أنباء حول تأخير صرف الدفعة الحادية والثمانين لبرنامج حساب المواطن المقررة لشهر أغسطس، في هذا السياق، أصدرت وزارة الموارد البشرية بيانا يؤكد صحة هذه الأنباء، موضحة أن التأخير لن يتجاوز يوما واحدا، تقليديا، يتم الصرف في اليوم العاشر من كل شهر، ولكن نظرا لأن اليوم العاشر من أغسطس يوافق يوم سبت، فسيتم تحويل موعد الصرف إلى اليوم التالي، الأحد، الموافق للحادي عشر من أغسطس، وسيكون بإمكان المستفيدين الحصول على مستحقاتهم ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا في البنوك الداعمة أو عبر أجهزة الصراف الآلي.