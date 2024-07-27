استقبلها الآن .. تردد قناة Mbc4 الجديد على نايل سات وعرب سات 2024

يبحث عدد كبير من المشاهدين في هذا التوقيت عن تحديث تردد قناة MBC4، وذلك لمتابعة البث الفضائي المميز الذي تعرضه القناة على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع، حيث تعرض كل ما هو جديد وحصري من برامج ترفيهية مميزة، بجانب الكثير من المسلسلات والأفلام الشهيرة العربية والأجنبية، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة ام بي سي فور الجديد على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة Mbc4 الجديد

تعتبر قناة MBC4 من أبرز القنوات الفضائية التابعة لمجموعة MBC، وهي موجهة خصيصًا للجمهور العربي الذي يهتم بمشاهدة أفضل البرامج الترفيهية والمسلسلات العالمية، فنجد أنه منذ انطلاقها، تميزت MBC4 بتقديم محتوى متنوع يشمل البرامج الحوارية، والأفلام الأجنبية، والمسلسلات الحصرية، بالإضافة إلى برامج الواقع الشهيرة، ونجد أنها قد حرصت على تحديث التردد المتاح على الأقمار الصناعية الخاص بها خلال الايام الاخيرة، وذلك لكي يتمكن المشاهدون في مختلف الدول العربية من متابعة أحدث الأعمال التليفزيونية بوضوح وجودة عالية، وذلك في اطار سعي القناة دائماً لتلبية اهتمامات جمهورها من خلال تقديم محتوى مبتكر ومتنوع يناسب جميع الأذواق.

تحديث تردد قناة Mbc4

يمكن متابعة القناة بسهولة من خلال التردد الخاص بها على نايل سات، وهو على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة المحتوى:Hd .

التشفير: قناة مجانية.

التردد الثاني لقناة Mbc4 هو ترددها على القمر الصناعي عرب سات، وهو على النحو التالي: