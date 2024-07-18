moed.gov.sy”.. رابط مباشر نتائج التاسع دور أول 2024 سوريا وزارة التربية حلب

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية عن خطوات معرفة نتائج التاسع سوريا لعام 2024، وتلك الخطوات تساعد الطلاب والطالبات في معرفة النتائج بكل سهولة، بعد الانتهاء من الاختبارات في كافة المواد الدراسية لذلك العام، كما حرصت الوزارة على أن يخوض الطلاب الامتحانات في حالة من الهدوء، حيث قد إزدادت عمليات البحث بشكل كبير جداً في خلال الأيام الماضية وسط قلق كبير من جانب الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور حيث أن مرحلة التاسع هي المرحلة الإعدادية في سوريا، وهي من أهم المراحل في المشوار التعليمي في أى مكان في العالم العربي، ونرصد لك أهم التفاصيل الخطوات للتمكن من معرفة النتيجة فور الإعلان عنها.

نتائج التاسع سوريا

لتتمكن من الإطلاع على نتائج التاسع سوريا عليك أن تقوم بتطبيق الخطوات التالية:

الذهاب مباشرًة إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية من هنا.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.

انقر على زر الإطلاع على نتائج الاختبارات.

تحديد النتيجة المراد معرفتها، وهي نتائج التاسع.

التحقق من معلومات الطالب، جانب محافظة الإقامة التابعة للطالب.

بحث.

تظهر أمامك النتيجة بكل تفاصيلها.

بيان وزارة التربية والتعليم

يمكن للطلاب والطالبات معروف نتائجهم بواسطة رقم الاكتتاب، وهذا من أجل أن يتمكن أولياء الأمور من تحديد مستوى أبنائهم بناًء على الاختبارات، وقامت الوزارة بإصدار بيان بها، يوضح عن طريقة كافة المعلومات التي تتعلق بنتائج التاسع في سوريا، وقال إنه بالفعل تم الانتهاء من عمليات التصحيح في غالبية المحافظات مثل دمشق، حلب، بما في ذلك محافظة ريف دمشق، وفور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ليأخذ كل طالب حقه، وأضافت الوزارة أن نسبة النجاح وصلت إلى ما يقرب من 76.24% وتلك النسبة تم اعتمادها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، وهذه النسبة حتى ذلك الوقت مبشرة وفي ذات الوقت مطمئنة لكل الطلاب والطالبات في سوريا .

وبالنسبة للشهادة التي يحصل عليها كل طالب فهي موثوقة، وتفسد أنه تجتاز المرحلة التعليمية ومدون فيها كافة، ومن المتوقع أنه في خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يتم التدقيق النهائي لأرواق الطلاب، والبدء في رصد النتائج في أسرع وقت للجميع.

تستمر عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر يوليو حيث من المتوقع أن تعلن نتائح الصف التاسع السورية اليوم عبر موقع وزارة التربية السورية ويمكن للجميع الطلبة الاستعلام عنها.