1000 ريال سعودي رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية

يجب على جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا عمالا أو موظفين أو سائقين متابعة قانون الإقامة والاطلاع عليه، كما قامت وزارة العمل في المملكة بإدخال بعض التعديلات على قانون العمل للوافدين، حيث انه مؤخرا أدخلت تعديلات على رسوم تجديد الإقامة، لذلك سنقوم فيما يلي بعرض كافة تفاصيل مبلغ رسوم تجديد الإقامة للمقيمين في السعودية.

ما هي رسوم تجديد الإقامة السعودية

أعلنت وزارة العمل والجوازات في المملكة العربية السعودية عن تعديلات في قيمة ورسوم تجديد الإقامة لمدة عام للوافدين العاملين في المملكة، وأوضحت أن رسوم تجديد الإقامة ستكون كما يلي:

تكلفة تجديد إقامة العامل في مؤسسة أو شركة لمدة سنة واحدة تبلغ 650 ريال سعودي.

تكلفة تجديد إقامة عاملين زراعيين لمدة سنة واحدة تبلغ 650 ريال سعودي.

تكلفة تجديد إقامة لأزواج المقيمين لمدة سنة تبلغ 500 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للعاملين في المنازل لمدة سنة هي 600 ريال سعودي.

تكلفة تجديد إقامة سائقين خاصين في المملكة لعام واحد تبلغ 600 ريال سعودي.

تكلفة تجديد إقامة المرافقين الذين لا تزيد أعمارهم عن 20 سنة لمدة سنة واحدة هي 500 ريال لكل مرافق.

قيمة غرامة تأخير تجديد الإقامة في المملكة عند التأخير

قامت هيئة الجوازات في المملكة العربية السعودية بفرض رسوما على من يتأخر في تجديد إقامته، وتكون هذه الرسوم كغرامة على التأخير، وتتحدد كما يلي:

تكون غرامة التأخير لا ول مرة بقيمة 500 ريال سعودي.

أما غرامة التأخير لثاني مرة تبلغ قدرها 1000 ريال سعودي.

وبالنسبة لغرامة التأخير لثالث مرة تكون بمقدار 1000 ريال سعودي بالإضافة إلى تنفيذ عقوبة الترحيل.

الفئات المعفاة من رسوم الإقامة

هناك مجموعات محددة في المملكة تم إعفائها من رسوم الإقامة وهي: