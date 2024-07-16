بشري سارة.. منحة جديدة من التموين لأصحاب هذه البطاقات.. تعرف على التفاصيل ونصيب الفرد في التموين

قام المهندس حسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية بالكشف عن قرار جديد يخص سعر الخبز، حيث تم زيادة السعر الخاص بالخبز وأصبح سعره 20 قرش، ويعتبر هذا الخبر من اهم الأخبار من أجل ترشيد استهلاك الخبز، وأكد أيضا أن القواعد الخاصة بمنظومة فارق نقاط الخبز مازالت على نظامها القديم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.

منحة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات

وقام المهندس حسام الجراحي بالتأكيد أيضا على ثبات السعر الخاص بالخبز الذي يعادل 10 قروش على أرغفة الخبز التي يتم منحها للأسرة صاحبة بطاقة التموين، كما يتم ترشيد استهلاك هذا الخبر من البطاقة وتحويل هذا الاستهلاك إلى نقاط يتم استبدالها بسلع تموينية.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن سعر رغيف الخبز حيث جاء سعره بزيادة جديدة وسوف يستمر هذا السعر لمدة 20 يوم، وأعلنت أيضًا عن نصيب كل فرد من التموين والخبز، وجاء كالتالي: