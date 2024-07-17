متفوتش فرصتك وقدم .. Link التقديم في مسابقة الجمارك بالجزائر 2024 عبر موقع المديرية العامة وأبرز الشروط المطلوبة كريمة

يعد من أكثر عمليات البحث هي كيفية التقديم في مسابقة الجمارك بالجزائر 2024 التي أعلنت عنها الحكومات الجزائرية في الساعات الماضية، والتي تتطلب عدد كبير من الأفراد لشغل وظائف ثابتة وبراتب ممتاز في إدارة الجمارك، ولذلك هي فرصة مناسبة لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتقديم على المسابقة، ولمزيد من التفاصيل حول تلك الشروط وطريقة التقديم تابعوا قراءة المقال.

كيفية التقديم في مسابقة الجمارك بالجزائر 2024

يمكن لكل الأفراد الذين يبحثون عن كيفية التقديم في مسابقة الجمارك بالجزائر 2024 أن يقوموا بإتباع الإجراءات التالية:

في البداية يقوم الفرد بالدخول إلى موقع المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

ثم تسجيل الدخول واختيار أيقونة قسم الجمارك.

من ثم يقوم بالبحث عن إعلانات التوظيف.

ثم يختار منها الوظيفة التي يود التقديم عليها.

بعد ذلك يجب تعبئة نموذج الطلب ورفع جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

وفي النهاية يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التقديم على مسابقة الجمارك

هناك عدد من الشروط لا بد أن تتوفر في المتقدمين لشغل الوظائف، ويعد من أهم تلك الشروط الآتي:

يجب أن يكون الفرد جزائري الجنسية.

أيضاً أن تكون الإقامة الدائمة له في الجزائر.

بالنسبة إلى العمر لا بد أن لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 35 عام.

أن يكون حاصل على مؤهل دراسي يتناسب مع الوظيفة التي يرغب في الحصول عليها.

يجب أن يكون المتقدم حامل لأحدى التخصصات المطلوبة مع بعض المهارات الفنية اللازمة.

من الضروري أيضاً أن لا يكون المتقدم يتناول إحدى المواد المخدرة، ولديه سلامة صحية مناسبة للقيام بمهام الوظيفة.

أن يكون متقن لكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

كذلك لا بد أن يكون السجل الجنائي الخاص به لا يحمل أي قضايا من أي نوع.

المستندات المطلوبة في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024

لا بد من توافر الأوراق المستندات الرسمية التالية مع الراغبين في التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية: