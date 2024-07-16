وزارة الموارد البشرية توضح.. ما هي خطوات تحديث بيانات حساب المواطن وما هي أهم شروط لكي يتم الحصول على الدعم

اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة قيام المستفيدين من برنامج حساب المواطن بتحديث بياناتهم بصفة مستمرة، وذلك حتي لا يتعرض المنقطع عن تحديث بياناته الي قطع راتب حساب المواطن، حيث يعد برنامج حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم المقدمة بالمملكة، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، وبالتالي رفع مستوي معيشتهم، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

كيفية تحديث بيانات برنامج حساب المواطن

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتي يتمكن المستفيد من برنامج حساب المواطن من تحديث بياناته، وقد إتاحة وزارة الموارد البشرية خدمة تحديث البيانات الكترونيا، وإليك الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

القيام بالضغط على أيقونة التسجيل، ومن ثم القيام بإدخال البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها.

الضغط على أيقونة تحديث البيانات من القائمة الرئيسية.

رفع جميع الاوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط على أيقونة حفظ البيانات.

وبالتالي القيام بإرسال طلب التحديث.

ما هي شروط استحقاق دعم المواطن

هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية، والتي يجب انطلاقها على الشخص المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي: