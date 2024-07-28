Link نتائج التوجيهي 2024 فلسطين برقم الجلوس “علمي وادبي” عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.pna.ps كل المدن

نتائج التوجيهي 2024 فلسطين، تشغل نتائج التوجيهي 2024 فلسطين بال الالاف من الطلاب وذاويهم على الرغم مما تشهده الاراضي المحتلة خلال تلك الفترة،حيث تعد نتائج التوجيهي 2024 من أهم النتائج في مشوار الطالب التعليمي والتي تحدد فيما بعد وجهته المستقبلية القادمة، فبناءا على مجموعك الذي حصلت عليه ستختار الكلية التي ستلتحق بها، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج التوجيهي 2024 فلسطين

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم أن نتائج التوجيهي 2024 فلسطين سيتم الاعلان عنها قريبا عبر موقعها الرسمي، حيث ستعلن النتائج في مختلف المدن “غزة، خان يونس، الضفة الغربية، الخليل،…” عبر الموقع الرسمي للوزارة ليستعلم كل طالب على نتيجته بالدرجات في كل المواد إذا كان مقيدا بالشعبة الادبية أو العلمية، وقد ناشدت الوزارة طلابها بضرورة متابعة الصفحة الرسمية لها لمعرفة موعد النتيجة ومتابعة كافة اخبارها، واليكم خطوات الحصول على نتائج التوجيهي فلسطين 2024 برقم الجلوس:

في الخطوة الاولي قم بالولوج الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الامتحانات.

قم باختيار نتائج التوجيهي 2024.

حدد شعبتك المقيد بها “علمي، ادبي”.

قم بادخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

قم باختيار اسم المحافظة التي تقيم بها.

واخيرا اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في جميع المواد فورا.

موعد نتائج توجيهي فلسطين 2024

هذا وقد كشفت انتشرت أنباء غير رسمية عن موعد نتائج توجيهي فلسطين 2024 الدورة الاولى، حيث أوضحت أنه من المقرر الاعلان عن النتائج يوم الاثنين 29 يوليو الجاري عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ليتمكن كل طالب من معرفة مجموعه بشكل بسيط وميسر بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة.

الايام القادمة ستشهد الإعلان عن نتائج التوجيهي 2024 فلسطين، حيث مازالت أعمال التصحيح داخل كافة الكنترول بمنتهى الدقة.