شبيه الآيفون الجبار.. مواصفات ومزايا هاتف Realme Note 50 بسعر 4350 جنيها بس!

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
شبيه الآيفون الجبار.. مواصفات ومزايا هاتف Realme Note 50 بسعر 4350 جنيها بس!

يحمل هاتف Realme Note 50 مواصفات شبيهة للآيفون تجعله ينافس بقوة في الأسواق، بالإضافة إلى شكله الأنيق المتميز وسعره الملائم للشباب ومحدودي الدخل، والمتوفر منه في مصر نسخة 64 جيجا+ 3 جيجا رام، وفي السطور التالية سنعرض جميع خصائص ومواصفات الهاتف بشئ من التفصيل.

مواصفات هاتف Realme Note 50

يأتي هاتف Realme Note 50 حامل لمجموعة أساسية من الخصائص لابد أن تتعرف عليها قبل شرائه وتتمثل أهم صفاته  في الجدول التالي:

الاسم  Realme Note 50
نوع الشاشة IPS LCD
معدل التحديث 90 هرتز
نوع المعالج Unisoc Tiger T612
سعة البطارية  5000 مللي أمبير 
السطوع  560 شمعة
السعر  4350 جنيه مصري 
جودة الشاشة 1600×720 بكسل
الألوان  أزرق – أسود
هاتف Realme Note 50
هاتف Realme Note 50

مميزات هاتف Realme Note 50

يتميز الهاتف بعدة مواصفات تتمثل في كل ما يلي:

  • يتميز الهاتف بشاشة شكل النوتش بمساحة 6.74 انش. 
  • والجدير بالذكر أن معالج الهاتف يأتي بتكنولوجيا 12 نانو مضاف إليه معالج رسومي من نوع Mali- G57. 
  • يتميز بعدد كاميراته ودقتها في التقاط الصور حيث يحتوي على كاميرا أمامية بدقه 5 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل. 
  • أما الكاميرا الثانية بدقة 0.08 ميجا بيكسل مع فلاش أحادي نوعه ليد فلاش. 
  • يدعم الهاتف جودة FHD بدقة 720 بيكسل في تصوير الفيديوهات بالإضافة إلى معدل التقاط 30 إطار في الثانية. 
  • كما يأتي بدعم التصوير بدقه 720 بيكسل ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية بجودة HD. 
  • تتميز بطارية الهاتف بدعم الشحن السريع بقوة 10 وات. 
  • علاوه على ذلك يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 بالإضافة إلى واجهة ريلمي النسخة المخففة Realme UI T.
  • يدعم الهاتف ترددات واي فاي a/b/g/n/ac بالإضافة إلى Dual-band.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“العيد فرحة وأجمل فرحة” .. عبارات تهنئة عيد الفطر 2024 الجميلة للأقارب وأروع الرسائل الجميلة للتهنئة