شبيه الآيفون الجبار.. مواصفات ومزايا هاتف Realme Note 50 بسعر 4350 جنيها بس!

يحمل هاتف Realme Note 50 مواصفات شبيهة للآيفون تجعله ينافس بقوة في الأسواق، بالإضافة إلى شكله الأنيق المتميز وسعره الملائم للشباب ومحدودي الدخل، والمتوفر منه في مصر نسخة 64 جيجا+ 3 جيجا رام، وفي السطور التالية سنعرض جميع خصائص ومواصفات الهاتف بشئ من التفصيل.

مواصفات هاتف Realme Note 50

يأتي هاتف Realme Note 50 حامل لمجموعة أساسية من الخصائص لابد أن تتعرف عليها قبل شرائه وتتمثل أهم صفاته في الجدول التالي:

الاسم Realme Note 50 نوع الشاشة IPS LCD معدل التحديث 90 هرتز نوع المعالج Unisoc Tiger T612 سعة البطارية 5000 مللي أمبير السطوع 560 شمعة السعر 4350 جنيه مصري جودة الشاشة 1600×720 بكسل الألوان أزرق – أسود

مميزات هاتف Realme Note 50

يتميز الهاتف بعدة مواصفات تتمثل في كل ما يلي: