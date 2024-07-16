شبيه الآيفون الجبار.. مواصفات ومزايا هاتف Realme Note 50 بسعر 4350 جنيها بس!

يحمل هاتف Realme Note 50 مواصفات شبيهة للآيفون تجعله ينافس بقوة في الأسواق، بالإضافة إلى شكله الأنيق المتميز وسعره الملائم للشباب ومحدودي الدخل، والمتوفر منه في مصر نسخة 64 جيجا+ 3 جيجا رام، وفي السطور التالية سنعرض جميع خصائص ومواصفات الهاتف بشئ من التفصيل.
مواصفات هاتف Realme Note 50
يأتي هاتف Realme Note 50 حامل لمجموعة أساسية من الخصائص لابد أن تتعرف عليها قبل شرائه وتتمثل أهم صفاته في الجدول التالي:
|الاسم
|Realme Note 50
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|معدل التحديث
|90 هرتز
|نوع المعالج
|Unisoc Tiger T612
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|السطوع
|560 شمعة
|السعر
|4350 جنيه مصري
|جودة الشاشة
|1600×720 بكسل
|الألوان
|أزرق – أسود
مميزات هاتف Realme Note 50
يتميز الهاتف بعدة مواصفات تتمثل في كل ما يلي:
- يتميز الهاتف بشاشة شكل النوتش بمساحة 6.74 انش.
- والجدير بالذكر أن معالج الهاتف يأتي بتكنولوجيا 12 نانو مضاف إليه معالج رسومي من نوع Mali- G57.
- يتميز بعدد كاميراته ودقتها في التقاط الصور حيث يحتوي على كاميرا أمامية بدقه 5 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل.
- أما الكاميرا الثانية بدقة 0.08 ميجا بيكسل مع فلاش أحادي نوعه ليد فلاش.
- يدعم الهاتف جودة FHD بدقة 720 بيكسل في تصوير الفيديوهات بالإضافة إلى معدل التقاط 30 إطار في الثانية.
- كما يأتي بدعم التصوير بدقه 720 بيكسل ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية بجودة HD.
- تتميز بطارية الهاتف بدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.
- علاوه على ذلك يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 بالإضافة إلى واجهة ريلمي النسخة المخففة Realme UI T.
- يدعم الهاتف ترددات واي فاي a/b/g/n/ac بالإضافة إلى Dual-band.