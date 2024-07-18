عندك بريد إلكتروني هتقدر تفتح حساب بكل سهوله.. فتح حساب الراجحي الادخاري وشروط التسجيل

بنك الراجحي من أهم البنوك التي توجد في المملكة السعودية، ومن ضمن الحسابات التي يقدمها البنك لعملائه هو الحساب الادخاري وتم الكشف عن كيفية فتح حساب الراجحي الادخاري، وذلك بعد أن تم طرح هذه الخدمة إلكترونيا من أجل التسهيل على العملاء الذين يريدون ادخار أموالهم، ويوجد العديد من المزايا التي يقدمها البنك للعملاء عند القيام بادخار أموالهم من خلال فتح حساب فيه، ومن ضمن هذه المزايا هي تقديم عشرة جوائز عشوائية كل شهرين.

فتح حساب الراجحي الادخاري

يتمكن الآن المواطنين في المملكة من فتح حساب الراجحي الادخاري، إلكترونيا حيث أعلن البنك عن طرح هذه الخدمة عبر شبكة الإنترنت حيث يرغب بنك الراجحي في التسهيل على عملائه وتوفير الوقت الراحة لهم، وتتم إجراءات بدء الحساب كالآتي:

فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

اختيار زر تسجيل الدخول.

تحديد الخدمة الخاصة بالحسابات والخدمات المصرفية.

تحديد فتح الحساب الخاص بالادخار.

تعبئة استمارة التسجيل بكافة المعلومات الشخصية المطلوبة والتحقق من صحتها.

تقديم جميع المستندات الضرورية.

اختيار زر التقديم.

شروط تسجيل حساب في بنك الراجحي

يوجد عدد من الشروط حتى يستطيع المواطن في السعودية تسجيل حساب في بنك الراجحي، وقد أعلن البنك عن جميع هذه الشروط التي تمكن المواطنين من ادخار أموالهم عبر البنك، ومن هذه الشروط هي: