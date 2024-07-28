ميزة جامدة في ال WhatsApp🌟🔥 .. كيفية إنشاء حسابين واتساب في نفس الهاتف ” قم بالتبديل بينهم بسهولة “

جاء تطبيق واتساب في التحديث الجديد الخاص به يتضمن مجموعة من المميزات الهامة، ومن أبرزها الميزة التي طال انتظارها وهي استخدام حساب آخر في التطبيق برقم اخر، حيث يعتبر تطبيق واتساب هو أحد أهم التطبيقات التي تحقق نجاح كبير لما يستخدمه من ملايين حول العالم، ومن خلال هذه السطور نوضح كيفية انشاء حساب ثاني في تطبيق واتساب.
ميزة إنشاء حسابين واتساب
تم اطلاق ميزة جديدة تتمثل في امكانية انشاء حسابين في واتساب والتبديل بينهما بسهولة، وذلك من خلال استخدام رقمين بكل سهولة، والتي تعد من المميزات التي ينتظرها الكثير من المستخدمين حول العالم منذ فترة طويلة.
كيفية إنشاء حسابين واتساب في نفس الهاتف
لإنشاء حساب ثانٍ في تطبيق واتساب يمكنك إما إضافة رقم جديد تمامًا، أو من خلال رقم تستخدمه في هاتف آخر، ويتم انشاء حساب ثاني بسهولة من خلال اتباع ما يلي:
- في البداية يتم الانتقال إلى تطبيق واتساب، وذلك في هاتف أندرويد.
- في الخطوة التالية انقر فوق زر القائمة الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية.
- ثم يتن اختيار أيقونة الإعدادات Settings.
- ثم انقر بعد ذلك فوق السهم في الجهة اليُمنى العلوية، والذي يكون مقابل صورة حسابك الشخصي ورقم هاتفك.
- يتم اختيار أيقونة إضافة حساب جديد Add account.
- على الفور سوف تظهر شاشة خاصة بإضافة حساب جديد.
- بعدما يتم الموافقة على شروط الخدمة، حدد بلدك وأضف رقم هاتفك.