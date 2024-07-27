“قمر قمر سيدنا النبي قمر” أحدث تردد قناة وناسة 2024 على النايل وعرب سات نزلها وفرح أولادك

تبرز قناة وناسة بيبي كواحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي، منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007، واستطاعت هذه القناة الكرتونية أن تكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك بفضل محتواها الفريد والشخصية الكرتونية المميزة التي تحمل اسم “لولو”، وأصبح من السهل للغاية الحصول على تردد قناة وناسة بيبي والاستمتاع بالمحتوى الذي تُقدمه بجودة HD عبر البحث السريع على شبكة الإنترنت، يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على التردد المناسب سواء على قمر نايل سات أو عرب سات، واستقبال هذه القناة الشهيرة على أجهزة التلفاز أو الأجهزة اللوحية.

تردد قناة وناسة بيبي2024

قناة وناسة بيبي هي قناة فضائية موجهة لمشاهدي القنوات الموجهة للأطفال والعائلات ولمتابعة برامج هذه القناة، يمكن ضبط التردد المناسب على جهاز التلفاز الخاص بك.

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD (الوضوح القياسي)

تردد قناة وناسة بيبي على العرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: HD (الوضوح العالي)

كيفية ضبط تردد قناة وناسة بيبي على التلفاز

لاستقبال قناة وناسة بيبي المفضلة على التلفاز الخاص بك، هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها بسهولة: