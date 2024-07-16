موعد عرض مسلسل قيامة عثمان Kurulus Osman الجزء السادس والقنوات الناقلة

الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم يترقبون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان Kurulus Osman الجزء السادس، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الأخيرة لما يعرضه المسلسل من أحداث شيقة ومثيرة جعلت الكثير من الأشخاص حريص على متابعة الحلقات الجديدة أولا بأول، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المشاهدين في البحث عن مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة له، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور الآتية….

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان Kurulus Osman الجزء السادس

يتشوق عدد كبير من المشاهدين لمتابعة مسلسل قيامة عثمان Kurulus Osman الجزء السادس ، الذي بات محور اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والفئات ، وذلك بسب الأحداث الشيقة التي يظهر بها صناع العمل في كل حلقة جديدة ليتصدر المسلسل قوائم محركات البحث على مدار الخمس سنوات الأخيرة، حيث يروي لنا المسلسل الأحداث التي دارت خلال بناء الدولة العثمانية والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان بعد أن توفى والده ارطغرل والمشاكل التي واجهته لكي يحافظ على دولته من بطش الأعداء من المغول والتتار.

وأكدت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس مع بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الجزء السادس به الكثير من المعارك والتي تلزم لها تكلفة إنتاجية كبيرة وهذا هو سبب تأخير عرض الموسم السادس حتى الآن.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

وقد أعلنت الشركة المنتجة أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، على أن يتم عرض الحلقة في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والسعودية، ويمكنكم استقبال تردد القناة من خلال التردد التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات

التردد: 11034.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

كما يمكنكم استقبال تردد قناة ATV التركية من خلال التردد الآتي: