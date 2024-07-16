رابط استعلام اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والشروط المطلوبة 2024

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط استعلام اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والشروط المطلوبة 2024

عمليات البحث ازدادت في الفترة الأخيرة عن معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حيث ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد كشفت عن تلقي طلبات المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الرعاية الاجتماعية والدعم المقدم منها لفئات كثيرة، حيث انها تساعد المواطنين على تحسين مستوى معيشتهم وتقدم لهم الى عنا الشهرية، حيث أن الوزارة قد اعلنت ان اسماء المشمولين يتم الإعلان عنهم إلكترونيا عبر رابط منصة مظلتي وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن كيفية الاستعلام عن أسماء المسؤولين.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد أعلنت عن رابط الالكتروني يمكن من خلالها الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك للتيسير على المواطنين عملية الاستعلام دون الذهاب الى الاماكن المختصة والازدحام، لذلك سوف نعرض لكم خطوات استعلام اسماء الرعاية الاجتماعية على النحو التالي:

  • اضغط على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • ثم اضغط علىرابط مظلتي واختار الرعاية الاجتماعية وحدد الوجبة التي ترغب فيها الاستعلام عنها وحدد المحافظة.
  • ثم ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وانتظر حتى يتم تحميل اسماء المشمولين والكشوفات كامله وقم بالبحث عن الاسم وهي تستطيع تحميلها pdf.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

شروط التسجيل في الرعايه الاجتماعيه يكون كالتالي:

  • ان يكون عراقي الجنسية ويقيم في العراق بشكل دائم الا يكون لديه أملاك وعقارات ذات قيمة عالية.
  • أن يكون العمر المتقدم بالنسبة للرجال من 18 عام الى 60 عام.
  • ويجب ان يكون العمر بالنسبة للسيدات من 15 عام الى 55 عام.
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amal khater

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