” فرصة لتصبح مليونير ” .. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاشتراك

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر وأكبر المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تقدم المسابقة للأشخاص فرصة فريدة للمشاركين لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز مالية ضخمة، حيث يتم بث المسابقة عبر قناة MBC، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، تعتمد المسابقة على إرسال رسائل نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى أرقام محددة لكل دولة، ومن خلال هذه السطور نستعرض طريقة الاشتراك في المسابقة وما هي أرقام الاشتراك.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
تمنح مسابقة الحلم المشاركين فرصة الدخول في السحب والفوز، و تتميز مسابقة الحلم بمصداقيتها العالية، حيث يتم الإعلان عن الفائزين بشكل دوري وتسليم الجوائز أمام الجمهور، مما يجعلها منصة مثيرة وطموحة للملايين من المشاهدين الحالمين بتحقيق أحلامهم، ويتم الاشتراك بسهولة في المسابقة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم ارسال كلمة حلم أو dream.
- يتم اختيار الرقم المرادف لبلد المتقدم.
- الاجابة على الأسئلة المتاحة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من جانب المشتركين بسهولة من خلال اتباع ما يلي:
- الاشتراك من الإمارات العربية المتحدة على رقم 6070 من شركة Etisalat.
- من مصر على رقم 95458 أو 95450 من شركة Vodafone، أو اتصالات، أو Orange، أو WE.
- من المملكة العربية السعودية يتم إرسال رسالة حلم على رقم 858888 من شركة STC، أو على رقم 755505 من شركة زين، أو على رقم 300300 من شركة Virgin، أو على رقم 313131 من شركة Lebara.
- الاشتراك من دولة الأردن عن طريق إرسال علي الرقم 98880 من شركة Orange.
- وفي الكويت يتم إرسال على الرقم 4141 من شركة GSM.
البحرين إرسال على الرقم 94000 أو 98885.
العراق إرسال علي الرقم 2770، أو الاتصال على رقم 2266.
عمان إرسال رسالة حلم أو Dream على رقم 90434 من شركة GSM.