طريقة عمل سمبوسة اللحمة.. وصفة شهية ومقرمشة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

تعتبر سمبوسة اللحمة من أشهى المقبلات التي تحضر على موائد الإفطار والعشاء، خاصة في شهر رمضان المبارك، تتميز هذه المقبلات بقوامها المقرمش ونكهتها الغنية، وهي محببة لدى الجميع بفضل تنوع حشواتها وإمكانية تقديمها بطرق مختلفة، في هذا المقال سنقدم لك وصفة سهلة لتحضير سمبوسة اللحمة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.
مقادير ومكونات سمبوسة اللحمة
لابد من توافر بعض المكونات بمقادير معينة لضمان نجاح وصفة السمبوسة باللحمة، وأهمها كالتالي:
- 2 كوب من الدقيق.
- 1/4 كوب من الزيت النباتي.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء للعجن (حوالي نصف كوب).
مقادير الحشو
- 500 جرام من اللحم المفروم.
- 1 حبة بصل كبيرة مفرومة.
- 2 فص ثوم مفروم.
- 1 حبة فلفل أخضر مفرومة.
- 1/2 كوب من البازلاء الخضراء (اختياري).
- 1 ملعقة صغيرة من الملح.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.
- 1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة تحضير سمبوسة اللحمة
هناك بعض الخطوات اللازمة للحصول على سمبوسة اللحمة الشهية في المنزل بكل سهولة، عن طريق التالي:
- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح جيدًا.
- أضيفي الزيت وافركي الدقيق باليدين حتى يتوزع الزيت جيدًا، ثم أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.
- غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.
- سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.
- أضيفي البصل المفروم والثوم إلى الزيت وقلبي حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا.
- أضيفي اللحم المفروم إلى المقلاة وقلبي حتى ينضج ويتحول لونه إلى البني.
- أضيفي الفلفل الأخضر المفروم، البازلاء (إذا كنت تستخدمينها)، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكركم، والبابريكا، اخلطي المكونات جيدًا واتركيها تطهى لبضع دقائق حتى تمتزج النكهات.
- اتركي الحشوة جانبًا لتبرد قبل استخدامها في حشو السمبوسة.
- قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم افردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تحصلي على دائرة رقيقة.
- قطعي الدائرة إلى نصفين للحصول على نصف دائرة.
- ضعي ملعقة كبيرة من حشوة اللحمة في وسط كل نصف دائرة، اقفلي العجينة على شكل مثلث واضغطي الأطراف جيدًا لإغلاقها.
- سخني كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة إلى عالية.
- اقلي السمبوسة في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
- أخرجي السمبوسة من الزيت وضعيها على ورق نشاف لتصفية الزيت الزائد.