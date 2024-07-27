طريقة عمل سمبوسة اللحمة.. وصفة شهية ومقرمشة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

تعتبر سمبوسة اللحمة من أشهى المقبلات التي تحضر على موائد الإفطار والعشاء، خاصة في شهر رمضان المبارك، تتميز هذه المقبلات بقوامها المقرمش ونكهتها الغنية، وهي محببة لدى الجميع بفضل تنوع حشواتها وإمكانية تقديمها بطرق مختلفة، في هذا المقال سنقدم لك وصفة سهلة لتحضير سمبوسة اللحمة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

مقادير ومكونات سمبوسة اللحمة

لابد من توافر بعض المكونات بمقادير معينة لضمان نجاح وصفة السمبوسة باللحمة، وأهمها كالتالي:

2 كوب من الدقيق.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن (حوالي نصف كوب).

مقادير الحشو

500 جرام من اللحم المفروم.

1 حبة بصل كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

1 حبة فلفل أخضر مفرومة.

1/2 كوب من البازلاء الخضراء (اختياري).

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة تحضير سمبوسة اللحمة

هناك بعض الخطوات اللازمة للحصول على سمبوسة اللحمة الشهية في المنزل بكل سهولة، عن طريق التالي: