واتساب يذهل مستخدميه بميزة المترجم!.. WhatsApp يختبر ميزة الترجمة التلقائية للمحادثات.. ازاي افعلها

يقوم تطبيق واتساب أحد المنصات الشهيرة بإدخال العديد من الإضافات والمميزات من وقت إلى أخر، ضمن تحسين خدماته أمام المستخدمين، وتعزيز تجربة المستخدم أثناء التصفح على المنصة الفورية، وهي ميزة الترجمة التلقائية للمحادثات، التي يسهم في معرفة جميع اللغات دون الحاجة للنقل إلى برنامج ترجمة جوجل، مما يسرع من الرد والتواصل المباشر مع المستخدمين.

ميزة الترجمة التلقائية في واتساب

تعد هذه ميزة الترجمة التلقائية للمحادثات الخاصة بالمستخدمين من أبرز الإضافات التي هي ما زالت قيد الاختبار من قبل تطبيق واتساب، وجاري العمل على إجراءها عبر بعض أنظمة الأندرويد، خاصة وأنها ستسهل في قراءة الرسائل باللغة المرسلة بها بشكل تلقائي، وإمكانية التواصل بكل سهولة بين المستخدمين الذين يقومون بالتحدث باللغات المختلفة والمتعددة دون الذهاب إلى أي تطبيقات خاصة بالترجمة الخارجية مثل ترجمة جوجل أو مشابهة ذلك، حتى أن هذه الميزة تشبه الإضافة الجديدة في الجيميل التي تعمل على الترجمة تلقائيًا.

كيفية تفعيل ميزة الترجمة التلقائية عبر واتساب

وعند إطلاق ميزة الترجمة التلقائية في واتساب ستتمكن من تفعيلها بالدخول إلى إعدادات التطبيق والقيام بتفعيلها، مما ستتمكن من ظهور الرسائل الواردة بالمحادثات باللغة الخاصة بالمستخدم المختارة، وهذا يسهل الفهم والاستجابة أو الرد السريع على المستخدم الذي قام بإرسال رسالة إليك، وتعمل على الترجمة الداخلية دون استخدام البرامج الخارجية من جوجل، وهو ما يُحافظ على خصوصيتك ويجعلك في أمان كبير لتعمل عن قريب عبر أجهزة الأندرويد ومن ثم أجهزة الأيفون.