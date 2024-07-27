موعد التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024 ” وزارة الدفاع الوطني ” دليل التجنيد 

قامت وزارة الدفاع في دولة الجزائر بالإعلان عن موعد التسجيل في الجيش، وذلك لكي يقوم جميع المواطنين بالتقديم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ووضحت بأنها سوف تبدأ في استقبال جميع الطلبات الخاصة بالتسجيل وذلك لمساعدة المواطنين على أن يحصلوا على فرص عمل جديدة لهم، كما أنها وضحت عن جميع الشروط الخاصة بالانضمام في صفوف الجيش؛ لذلك سوف نتعرف معًا عن تلك الشروط وأيضًا طريقة التسجيل.

شروط التسجيل في الجيش الوطني 2024

تم الإعلان عن الشروط الخاصة بالتسجيل في الجيش الوطني ويجب استيفاء تلك الشروط من قبل المتقدمين، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية الجزائرية ومقيم داخل أراضي الجزائر. أن يتراوح عمر المتقدم من بين 18 عام حتى 22 عام. يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريا بمعدل لا يقل عن 12 من 20. النجاح في الفحص الطبي واختبارات اللياقة البدنية. أن يكون المتقدم لم يملك أي سجل جنائي.

موعد التسجيل في صفوف الجيش 2024

تم الإعلان من قبل وزارة الدفاع في دولة الجزائر عن موعد التسجيل في الجيش ووضحت بأن يبدأ التسجيل بعد الانتهاء من امتحانات البكالوريا ويتم الإعلان عن النتائج، ووضحت الوزارة أيضًا بأن يجب على الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل في الجيش متابعة الصفحة الرسمية التابعة لها، لمعرفة آخر الأخبار والتفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل.

خطوات التسجيل في صفوف الجيش الوطني 2024

ينتظر العديد من الأشخاص موعد الإعلان عن بدء التسجيل في صفوف الجيش الوطني؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم طريقة التسجيل حتى يتم الإعلان عن الموعد: