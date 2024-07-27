رابط رسمي.. رابط نتائج كونكور موريتانيا 2024 عبر موقع موريباك وموقع وزارة التهذيب الوطني

رابط نتائج كونكور موريتانيا 2024، الالاف الطلاب يبحثون عن رابط نتائج كونكور موريتانيا 2024 الذي تم اطلاقه من قبل وزارة التهذيب الوطني والمتخصص في عرض النتائج كل عام بجميع الولايات الموريتانية، حيث تستعد الوزارة للإعلان عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية 2024 خلال الايام القادمة بعد الانتهاء من اعداد الكشوف ورصد الدرجات بدقة، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج كونكور 2024 موريتانيا عبر الموقع الرسمي.

رابط نتائج كونكور موريتانيا 2024

من خلال رابط نتائج كونكور موريتانيا 2024 الذي توفره وزارة التهذيب الوطني وموقع موريباك سيتمكن كافة الطلاب من الحصول على درجاته اونلاين بسهولة، وقد كشفت الوزارة أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات قد انطلقت داخل كافة الكنترولات بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة، وقد تم التنويه بأن نتائج الامتحانات الوطنية لسنة 2024 بالنسبة للاعدادية ستعلن قريبا، والآن مع طريقة الاستعلام عن النتائج:

قم بزيارة موقع موريباك الرسمي على شبكة الانترنت.

قم بالضغط على كلمة نتائج كونكور 2024.

قم بادخال البيانات اللازمة لاتمام تسجيل الدخول إلى الموقع.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بادخالها.

قم بالنقر على زر عرض النتيجة، وانتظر بضع ثواني حتي تظهر لك النتيجة على الشاشة.

رابط نتائج كونكور 2024

صرحت وزارة التهذيب الوطني الموريتانية أن بإمكان كل الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج كونكور 2024 فور ظهورها عبر الموقع الرسمي، وذلك من خلال اتباع ما يلي: