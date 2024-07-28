هنا mehe.gov.lb رابط نتائج البريفيه 2024 لبنان عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي الرسمي

رابط نتائج البريفيه 2024 لبنان، عبر زيارة الالاف من الطلاب رابط نتائج البريفيه 2024 لبنان سيمكنهم الاستعلام عن درجاتهم بسهولة وبشكل الكتروني كعادة كل عام، حيث من المتوقع أن تعلن نتائج البريفيه 2024 خلال أيام معدودة من الآن بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح التي مستمرة حتى تلك اللحظة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج البريفيه لبنان 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة.

رابط نتائج البريفيه 2024 لبنان

ويمكنك زيارة رابط نتائج البريفيه 2024 لبنان الذي تم تفعيله استعدادا للكشف عن النتائج في كافة المحافظات والمدن اللبنانية، بعدما أفادت مصادر أن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام بشكل ملحوظ، مؤكدة أن خلال ساعات من الآن سيقوم السيد الوزير بإجراء اتصالات هاتفية بالطلاب الاوائل من البنين والبنات من أجل تهنئتهم، واليكم خطوات الحصول على نتائج البريفيه لبنان 2024 برقم المرشح عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي:

فور اعتماد النتيجة ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية.

اضغط على القسم الخاص بالنتائج.

الآن قم بالضغط على ايقونة نتائج البريفيه 2024.

قم بادخال اسم الطالب ورقم المرشح الخاص به بشكل سلين وكامل.

تأكد من صحة البيانات المدونة.

اضغط على كلمة “النتيجة”.

ستظهر لك الدرجات فورا في كل المواد.

لينك استخراج نتائج البريفيه 2024

ويمكنك كعادة كل عام استخراج نتائج البريفيه 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد أن يتم الاعلان عن نسبة النجاح، على أن تتوافر النتيجة في كافة المدارس خلال ساعات من اعتمادها ليحصل عليها الطالب بسهولة، وكانت وزارة التربية البنانية قد أصدرت تعليمات لجميع مديريات التربية في لبنان بأن تكون أعمال تصحيح الصف التاسع داخل المدارس وتتم على يد أفضل المعلمين ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات دون زيادة أو نقصان حتى لا يظلم أحد.

يمكنك بسهولة الدخول إلى رابط نتائج البريفيه 2024 لبنان والاستعلام عن نتيجتك بالدرجات فور اعتمادها، حيث سيتم الاعلان عن نتائج الصف التاسع خلال الايام القادمة وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن موعد ظهور نتائج البريفيه 2024 لبنان، الامر الذي يعني ان أعمال التصحيح لاتزال مستمرة حتى تلك اللحظة.