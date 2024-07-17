نتائج البكالوريا 2024: خطوات الحصول على النتائج من خلال موقع وزارة التربية الوطنية جميع ولايات الجزائر

متى ستفصح وزارة التربية الوطنية عن نتائج البكالوريا الجزائر لدورة جوان 2024 عبر الرقم التسجيلي في موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومنصة أولياء التلاميذ وأيضاً عبر رسائل SMS الهاتفية؟ هذا السؤال يشغل بال آلاف الطلاب الذين نتابع معهم أحدث المستجدات حول موعد نتائج بكالوريا 2024 الجزائر، حيث أفاد الوزير عبد الحكيم بلعابد أن الموعد الأقصى لإعلان النتائج سيكون بتاريخ 20 جويلية ونحن بانتظار اعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة من هذا الأسبوع.

نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

هناك توقعات قوية بأن نسبة نجاح البكالوريا في الجزائر هذا العام ستكون أعلى مقارنة بالعام الماضي، خاصة أن أسئلة الامتحانات كانت متوسطة الصعوبة ولم يواجه التلاميذ صعوبة كبيرة فيها، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في نتائج الباك السنة الماضية كانت منخفضة، حيث لم تتجاوز 55% والتي وصفوها بالنسبة المقبولة. وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية حضرها أكثر من 860 ألف طالب وطالبة واستمرت لمدة خمسة أيام من 9 جوان حتى الخميس 13 من نفس الشهر.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لعام 2024

يمكنك معرفة درجات شهادتك بعد الإعلان الرسمي عنها من قبل الوزير عبر اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الديوان الوطني.

ثم ادخل الرقم التسجيلي.

بعد ذلك اكتب الرقم السري.

ثم الجواب على سؤال الآمان العشوائي.

ثم النقر على عرض النتيجة.

يمكن أيضاً للأولياء معرفة نتائج البكالوريا 2024 عبر موقع فضاء الأولياء awlyaa.education بعد التسجيل والدخول ثم النقر على خيار نتائج أبنائي.

نتائج نهاية التعليم الثانوي في الجزائر عبر رسائل النص القصيرة (SMS).

هناك وسيلة ثالثة يمكن للطالب استخدامها للحصول على نتيجته عبر شبكات جازي وأوريدو وموبيليس من خلال: