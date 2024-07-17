احجز مقعدك الآن…رابط التسجيل في جامعة جازان 1446 والشروط اللازمة للالتحاق

تعد جامعة جازان واحدة من أبرز الجامعات في المملكة، حيث توفر العديد من الخدمات التعليمية المتنوعة في كل التخصصات التي يحتاجها الطلاب اليوم تعمل الجامعة على تخريج جيل جديد متميز بالخبرات العلمية والفكرية والمهارات المهنية في شتى المجالات لذلك، يسعى العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتسجيل والانضمام إلى هذه الجامعة للحصول على تعليم متميز وقد فتحت الجامعة باب التقديم في تخصصات متعددة مثل الهندسة، نظم المعلومات، الطب، والحاسب الآلي وفق شروط وإجراءات محددة لعملية التقديم.

رابط التسجيل فى جامعة جازان 1446

توفر جامعة جازان رابطًا يمكّن جميع الطلاب الذين استوفوا جميع شروط الالتحاق بالجامعة من التقديم إلكترونيًا بكل سهولة ويسر دون الحاجة لزيارة الجامعة وتحمل مشقة الجهد والتعب و يكون رابط التسجيل في جامعة جازان 1446 على النحو التالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لجامعة جازان.

اذهب إلى بوابة القبول الموحد وقم بالضغط على خيار “إضافة طلب قبول جديد”.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة، وأدخل رقم الهوية الوطنية.

حدد نوع الدراسة التي يرغب المتقدم فيها.

انقر على زر التأكيد ووافق على الشروط والأحكام.

حدد الرغبة التي تود الحصول عليها وقم بإرفاق المستندات اللازمة.

اضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل فى جامعة جازان 1446

توجد بعض الشروط والإجراءات الخاصة بالتسجيل في جامعة جازان لعام 1446، والتي يود العديد من الطلاب معرفتها للالتحاق بهذه الجامعة. تشمل هذه الشروط ما يلي: