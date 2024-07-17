موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي 2024 للدور الأول في جميع المحافظات العراقية

يعيش طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق فترات من الترقب والتوتر مع اقتراب موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2024 الدور الأول و بعد شهور من الاجتهاد والمثابرة، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر اللحظة التي سيحصلون فيها على نتائجهم ويعرفون مصيرهم الدراسي وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد رسمي لإعلان النتائج ووفرت رابطًا سهلًا للاستعلام عنها عبر الإنترنت .

موعد صدور نتائج الصف السادس الإعدادي لعام 2024 للدور الأول

ذكرت مصادر غير رسمية أن وزارة التربية العراقية قد حددت يوم 27 يوليو 2024 كموعد رسمي لإعلان نتائج السادس الإعدادي للدور الأول ومن المتوقع أن تبدأ الوزارة في نشر النتائج بعد إتمام عملية التصحيح والمراجعة، وقد تُعلن النتائج قبل الموعد المذكور اعتماداً على سرعة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالنتائج.

خطوات التحقق من نتائج السادس الإعدادي لعام 2024

يمكن للطلاب التحقق من نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية في العراق.

النقر فوق الاستعلام عن نتائج الامتحانات.

إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي، للدور الأول.

تسجيل رقم الجلوس أو رقم الامتحان وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

النقر فوق أيقونة “استعلام”.

نتائج المرحلة السادسة الإعدادية لعام 2024 للدور الأول متاحة على موقع نتائجنا

يمكن للطلاب أيضاً الاطلاع على نتائجهم من خلال موقع نتائجنا، وهو موقع معتمد آخر للاستعلام عن النتائج.