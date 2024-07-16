هسه.. pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي لجميع محافظات العراق

ينتظر الكثير من الأفراد بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بعدما قام عدد كبير من الناس بالتسجيل في الدعم للحصول عليه، وهو عبارة عن دعم مقدم من قبل وزارة الشئون الاجتماعية العراقية لمساعدة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتحسين الوضع الاجتماعي لهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي تشهده البلاد، حيث قد يساعد هذا الدعم المالي على توفير احتياجاتهم أو التحاق الأبناء بالتعليم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أتاحت وزارة الشئون الاجتماعية العراقية إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، بشكل إلكتروني من قبل المتقدمين للحصول على الدعم، وذلك عبر إتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم اضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

من ثم قم باختيار المحافظة التي تقيم بها.

ثم عليك بملء باقي البيانات المطلوبة ثم اضغط على خانة استعلام.

ليظهر الملف الخاص بكافة المتقدمين من محافظتك.

حمل الملف على الجهاز ثم ابحث عن اسمك بداخله.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الرعاية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجاً لذلك الدعم بهدف مساعدتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم، ولعل من أبرز تلك الفئات هم الآتي: