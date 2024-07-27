رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 عبر منصة بوابة مصر الرقمية والوزارة تكشف الفئات المستحقة للدعم

يترقب المواطنين في جمهورية مصر العربية عن فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، حيث لم تقوم وزارة التموين بفتح الباب لإدراج الأطفال منذ وقت طويل على البطاقات التموينية، ولكن الوزارة أعلنت إمكانية التسجل والحصول على المقررات التموينية وحصة الخبز ولكن لبعض الفئات المحددة، وفي هذا المقال سوف نطلعكم عن الفئات التي حددتها الوزارة للحصول على التموين.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يبحث الكثير من المواطنين التي يمكنهم إضافة المواليد على بطاقات التموين عن خطوات الإضافة، وهذا يتم من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

التوجه إلى رابط منصة بوابة مصر الرقمية عبر شبكة الانترنت.

يتم تسجيل الدخول على المنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على القائمة الرئيسية ومنها اختيار قسم التموين.

إدخال البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد واسم المولود والرقم القومي.

التحقق من صحة البيانات المسجلة.

يتم استكمال باقي البيانات الخاصة بالمواليد الجدد.

الضغط على إرسال الطلب وسيتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين بعض الفئات التي يسم لها بإضافة المواليد على بطاقات التموين والاستفادة من الحصص التموينية وحصص الخبز، وتلك الفئات تتمثل في التالي:

أبناء الأرامل والشهداء.

الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

المواطنين حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

الأشخاص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

الشروط الخاصة بإضافة المواليد

يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 ألاف جنيه.