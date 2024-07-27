“بطاية كبيرة وشحن سريع!!”.. توقعات مزايا ايفون 16 Iphone قبل طرحه بالأسواق بسعر خيالي

مزايا ايفون 16 Iphone، يبحث الالاف من الاشخاص عن مزايا ايفون 16 Iphone الذي من المقرر الاعلان عنه بشكل رسمي في شهر سبتمبر المقبل من خلال مؤتمر صحفي سيعقد في مقر شركة “آبل” الأمريكية، حيث سيتم الاعلان عن 4 أنواع مختلفة وهم:”iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max”، ووفقا للتوقعات فأن سلسلة هواتف iPhone 16 ستجلب هذا العام تحديثات مهمة ستبهر المستخدمين، واليكم مزايا ايفون 16 وفقا للتوقعات والتسريبات المنتشرة.

مزايا ايفون 16 Iphone

أما عن مزايا ايفون 16 Iphone المتوقع أن يأتي بها الهاتف، فهي كما يلي:

الهاتف سيكون ذو مزايا ايفون 16 Iphone، مما يزيد حجم الشاشة إلى الحد الأقصى عن طريق تقليل الإطار الموجود أسفل الشاشة.

به تقنية BRS لف الأسلاك النحاسية الداخلية في حزمة مدمجة، مما يسمح بعرض أنيق.

من المتوقع أن تحتوي كافة الطرازات على “زر التقاط” جديد في الجانب الأيمن السفلي، لتتمكن من التقاط الصور والفيديو بطريقة سهلة.

طرازات برو سيكون هيكلها مصنع من التيتانيوم.

من المتوقع أيضًا أن تأتي طرازات iPhone 16 Pro مزودة بعدسة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مما يسمح لك التقاط صور واضحة في الظلام.

من المتوقع أن يمتاز iPhone 16 Pro Max بكاميرا بيريسكوب فائقة التقريب.

من المتوقع أن يعمل الهاتف بكافة طرازاته بواسطة شريحة A18 Pro من الجيل التالي من أبل، التي تدعم ميزات Apple Intelligence التي ظهرت لأول مرة في نظام التشغيل iOS 18.

بالنسبة لهواتف iPhone 16 وiPhone 16 Pro Max سيمتازان ببطارية كبيرة.

كما أن متوقع أن تتحسن قدرات الشحن، حيث قد تقدم أبل دعمًا للشحن السريع السلكي بقدرة 40 وات وشحن MagSafe بقدرة 20 وات.

اسعار ايفون 16 Iphone

أما عن اسعار ايفون 16 Iphone فهي مرتفعة جدا ولا تناسب الفئات محدودة الدخل: