وصفة سهلة وشهية....طريقة عمل كرات جوز الهند بالشيكولاتة بطعم لذيذ ومميز

تعد كرات جوز الهند من أشهى المذاقات وأكثرها إغراء، وهذه الحلوى البسيطة والسريعة التحضير هي الخيار المثالي لربات البيوت العاملات، والأطفال الذين يعشقونها بلا شك وعند إضافة الشيكولاتة إليها، تزداد هذه المقبلات الشهية جاذبية وطعماً رائعاً في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضير كرات جوز الهند بالشيكولاتة في المنزل وهذه الوصفة المميزة ستضيف لمسة من البساطة والذوق اللذيذ إلى أي تجمع عائلي أو احتفال فتابعوا معنا هذا المقال للتعرف على هذه الحلوى اللذيذة والتمتع بتحضيرها بأنفسكم.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالشيكولاتة

مكونات كرات جوز الهند بالشيكولاتة:

نصف كوب من الحليب

2 باكو من البسكويت السادة

كوب من جوز الهند المبشور

3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام

3 معالق كبيرة من السكر الأبيض

كمية مناسبة من شوكولاتة سائلة للتغليف

خطوات التحضير:

قم بتفتيت البسكويت إلى قطع صغيرة جداً، ثم أضف السكر واخلط المكونات جيداً. أضف الكاكاو الخام إلى الخليط واستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات. أضف جوز الهند الناعم وغير المحلى واخلط حتى تندمج المكونات تماماً. أضف الحليب تدريجياً مع المزج حتى يصبح القوام شبيه بالعجين. شكل الخليط على هيئة كرات متوسطة الحجم. كمية مناسبة من الشوكولاتة، ثم غطِّ كرات جوز الهند بها باستخدام ورقة زبدة لترتيب الكرات حتى تجف. ضع الكرات في الثلاجة لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تتماسك تماماً. أخرج الكرات من الثلاجة وضعها في أطباق التقديم ثم قدِّمها بالهنا والشفا.

سر نجاح هذه الحلوى هو استخدام البسكويت السادة والكاكاو الخام والجوز الناعم والحليب لإعطاء قوام لذيذ وطري للكرات وكما أن تغليفها بالشوكولاتة يضيف طبقة لذيذة ومميزة.