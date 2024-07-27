نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول العراق 2024 بالدرجات

يبحث العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق، عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى أن جميع الطلبة في حالة بحث مستمر لإعلان النتائج والتعرف عليها بالدرجات، ويمكنك الاستعلام عن النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 دور أول

يمكنك استخراج كشوفات نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول بمختلف المحافظات العراقية، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

مع تسجيل رمز التحقق المرئي في الخانة الخاصة بالتسجيل.

ليتم عندها تحديد نتائج اعتراضات الثالث متوسط.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

حتى تقوم باستخراج كشوفات نتائج اعتراضات الثالث متوسط دور الأول.

عرض نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2024

وأتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية الإطلاع على نتائج اعتراضات نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وفقًا للخطوات الأتية:-