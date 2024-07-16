التسجيل في قرعة الحج ليبيا 2025: الرابط الرسمي والشروط اللازمة للتقديم

يسعى جميع المسلمين في العالم إلى أداء فريضة الحج في بيت الله الحرام وقد تم الإعلان مؤخرًا عن خطوات التسجيل في قرعة الحج ليبيا لعام 2025، حيث ستكون هذه الخطوات إلكترونية عبر رابط رسمي قدمته وزارة الحج لتسهيل العملية على الراغبين في أداء الحج و في السطور التالية، سنتعرف على خطوات التسجيل في منظومة الحج لعام 2025 في ليبيا وكذلك الشروط المطلوبة للتقديم.

خطوات التسجيل في قرعة الحج ليبيا 2025

على جميع الذين يرغبون في التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في ليبيا اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لحجاج أو عبر المنصة الرسمية للشؤون العامة للحج والعمرة.

بعد ذلك، تنقر على زر الدخول في المنصة.

ستجد نافذة بعنوان “رحلة الحج في العام المقبل 2025” و يجب عليك النقر على هذه النافذة.

سيُطلب منك مجموعة من المعلومات التي من الضروري إدخالها بشكل صحيح ودقيق بدون أي أخطاء.

أيضًا يتعين على كل متقدم أن يرفع جميع المستندات المطلوبة على المنصة لإكمال العملية.

وبعد إكمال هذه الخطوات وإرفاق المستندات، ينبغي عليك النقر على زر الإرسال.

شروط التقديم على قرعة الحج في ليبيا 2025

وضعت ليبيا عدة شروط ومعايير ينبغي أن تتوافر لدى جميع المتقدمين لكي يتم قبولهم في قرعة الحج الجديدة وهذه الشروط تتمثل في الآتي: