التسجيل في قرعة الحج ليبيا 2025: الرابط الرسمي والشروط اللازمة للتقديم

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التسجيل في قرعة الحج ليبيا 2025: الرابط الرسمي والشروط اللازمة للتقديم
رابط رسمي.. كيفية التقديم على استمارة الحج ليبيا 2025 واهم شروط التسجيل

يسعى جميع المسلمين في العالم إلى أداء فريضة الحج في بيت الله الحرام وقد تم الإعلان مؤخرًا عن خطوات التسجيل في قرعة الحج ليبيا لعام 2025، حيث ستكون هذه الخطوات إلكترونية عبر رابط رسمي قدمته وزارة الحج لتسهيل العملية على الراغبين في أداء الحج و في السطور التالية، سنتعرف على خطوات التسجيل في منظومة الحج لعام 2025 في ليبيا وكذلك الشروط المطلوبة للتقديم.

خطوات التسجيل في قرعة الحج ليبيا 2025

على جميع الذين يرغبون في التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في ليبيا اتباع الخطوات التالية:

  • زيارة الموقع الرسمي لحجاج أو عبر المنصة الرسمية للشؤون العامة للحج والعمرة.
  • بعد ذلك، تنقر على زر الدخول في المنصة.
  • ستجد نافذة بعنوان “رحلة الحج في العام المقبل 2025” و يجب عليك النقر على هذه النافذة.
  • سيُطلب منك مجموعة من المعلومات التي من الضروري إدخالها بشكل صحيح ودقيق بدون أي أخطاء.
  • أيضًا يتعين على كل متقدم أن يرفع جميع المستندات المطلوبة على المنصة لإكمال العملية.
  • وبعد إكمال هذه الخطوات وإرفاق المستندات، ينبغي عليك النقر على زر الإرسال.

شروط التقديم على قرعة الحج في ليبيا 2025

وضعت ليبيا عدة شروط ومعايير ينبغي أن تتوافر لدى جميع المتقدمين لكي يتم قبولهم في قرعة الحج الجديدة وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

  • من المهم أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية الليبية أو يقيم في ليبيا بشكل دائم.
  • يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عن 25 عامًا ويفضل أن لا يتجاوز 40 عامًا.
  • أي امرأة حامل تتقدم لهذه القرعة سيتم رفض طلبها على الفور وذلك حفاظًا على صحتها.
  • أن لا يكون الشخص قد قام بالتقديم على هذه القرعة في العام الماضي وتم قبوله لأن القبول يتم بناءً على الأولوية.
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s.m

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