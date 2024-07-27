هش وخفيف وطعمه شهي...طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بالعجينة القطنية الهشة بأسرار الأفران

عندما يتعلق الأمر بإعداد وجبات صحية ولذيذة للأسرة، تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى البحث عن طرق تحضير المكونات الأساسية في المنزل، يعد خبز الفينو أحد أبرز الخيارات المفضلة لدى الكثيرين، حيث يمكن استخدامه في تحضير سندويشات الغداء للأطفال بمكونات بسيطة وطرق سهلة وفي هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل طريقة تحضير خبز الفينو السريع في المنزل، والتي تتميز بسهولة التنفيذ واستخدام المكونات المتوفرة في أي مطبخ على جميع الخطوات اللازمة للحصول على نتيجة احترافية، بما يلبي تطلعات ربات البيوت الراغبات في إعداد وجبات متكاملة لعائلاتهم بأقل جهد وتكلفة.

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

مكونات عيش الفينو المنزلي

لتحضير عيش الفينو في المنزل، تحتاج إلى المكونات التالية:

كيلو واحد من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات

3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

ماء دافئ للعجن عند الحاجة

طريقة تحضير عيش الفينو المنزلي

في وعاء عميق، ضع الخميرة الفورية مع السكر والبيكنج بودر. أضف قليلاً من الماء الدافئ واخلط المكونات جيدًا واترك المكونات لمدة 3 دقائق حتى تتفاعل مع بعضها البعض. أضف الدقيق تدريجياً إلى خليط الخميرة وابدأ في العجن، مضيفًا الماء الدافئ حسب الحاجة حتى يختفي الدقيق تمامًا. أضف الزيت النباتي إلى العجينة واعجنها مرة أخرى حتى تصبح لينة وطرية ولا تلتصق باليد. انقل العجينة إلى وعاء آخر مدهون بالزيت وغطّها، ثم اتركها في مكان دافئ حتى تختمر وتتضاعف في الحجم. قسم العجينة إلى كرات واضغط على كل كرة لتصبح على شكل أسطواني. رتب أصابع الفينو في صينية مستطيلة، مع ترك مسافة بين كل رغيف والآخر وغطّ الصينية واترك العجينة لتختمر لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة. قبل الخبز، دهن وجه الفينو بالبيض المخفوق وارش السمسم أو الحبة السوداء إذا رغبت. اخبز الفينو في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة عالية لمدة تصل إلى 30 دقيقة أو حتى يحمر الوجه.

سر نجاح العيش الفينو المنزلي

للحصول على عيش فينو هش وخفيف، هناك بعض النصائح الهامة: