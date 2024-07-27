“بنقرة واحدة” استقبل تردد قناة الرياضية المغربية 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة الناقلة لفاعليات حفلة أولمبياد باريس 2024

يشكل المحتوى الرياضي اهتماماً كبيراً لدى ملايين المتابعين حول العالم، حيث يتسابقون على متابعة أبرز المنافسات والبطولات الرياضية عبر القنوات المتخصصة في هذا المجال، وتعتبر قناة الرياضية المغربية واحدة من أبرز هذه القنوات، وتتمتع بنسب مشاهدة عالية بفضل ما تقدمه من محتوى رياضي متنوع وبجودة صورة مميزة وفي ظل اقتراب موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، يسعى العديد من عشاق الرياضة في مختلف أنحاء العالم إلى متابعة هذا الحدث الرياضي الكبير بأعلى جودة ممكنة ولتلبية هذا الطلب، نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة الرياضية المغربية tnt عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بمشاهدة مختلف منافسات الأولمبياد بدقة وصفاء عاليين.

ترددات قناة الرياضية المغربية لمتابعة أولمبياد باريس 2024

في ظل الاهتمام الكبير من قبل متابعي الرياضة حول العالم، أعلنت إدارة قناة الرياضية المغربية عن نقل عدد من مباريات أولمبياد باريس 2024 عبر قناتها المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة ويأتي هذا الإعلان ليلبي الطلب المتزايد على متابعة هذا الحدث الرياضي الكبير بجودة عالية وحرصاً على توفير أفضل تجربة مشاهدة لعشاق الرياضة، نقدم لكم ترددات قناة الرياضية المغربية عبر مختلف الأقمار الصناعية:

على قمر النايل سات:

التردد: 11514

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

على قمر هوت بيرد:

التردد: 10823

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

على قمر يوتلسات:

التردد: 11618

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

على قمر بدر:

التردد: 12683

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

وبذلك يتمكن جميع عشاق الرياضة حول العالم من استقبال إشارة البث المباشر لقناة الرياضية المغربية والاستمتاع بمشاهدة كافة منافسات أولمبياد باريس 2024 بجودة HD على مدار الساعة.