نزل قناة بطوط كيدز الجديد 2024 وعيش لحظات الطفولة بإستمرار

تعتبر قناة بطوط كيدز أفضل القنوات الفضائية التي تعرض محتوى طفولي جذاب لملايين الأطفال، حتى أنها تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة ومتعددة في الفترة الأخيرة، ولذلك فإن شريحة كبيرة من الأطفال والمتابعين في مختلف دول العالم العربي، بالإضافة إلى إذاعتها لبرامج تعليمية وتثقيفية أكثر من رائعة، ولذلك يبحثون بشكل كبير عن التردد الخاص بالقناة، وإمكانية القيام بتنزيلها، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه الجميع.

نزل تردد قناة بطوط كيدز

هناك بعض المعلومات التي يمكنك اتباعها لكي يتم استقبال قناة بطوط كيدز أطفال، التي تقوم بمشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي قناة بطوط كيدز يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد الخاص بالقناة فهو 11494.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

استقطاب القناة فهو أفقي.

استقبال قناة بطوط أطفال 2024

ولقناة بطوط أطفال تردد أخر وجديد على القمر الصناعي العرب سات، التي يتم من خلاله عرض باقة من أروع الأفلام الكرتونية المميزة، وذلك بإتباع البيانات التالية:-