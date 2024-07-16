بشرى للمتقاعدين تمويل مصرف الرافدين 2024 إيداع فوري 10 مليون دينار

يتساءل العديد من المواطنين العراقيين عن تفاصيل قرض 10 مليون دينار الذي يقدمه مصرف الرافدين للمتقاعدين. يُعد هذا القرض فرصة ذهبية للمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين المتقاعدين، حيث يتم سداد الأقساط الشهرية بأقساط مخفضة، مما يجعله مناسبًا للكثيرين، خصوصًا من يرغبون في بدء مشاريعهم الخاصة. سنتناول في هذا المقال المزيد من التفاصيل حول كيفية الحصول على هذا القرض وشروطه ومزاياه.

مصرف الرافدين قرض 10 مليون للمتقاعدين

أعلن مصرف الرافدين عن تقديم قرض 10 مليون دينار عراقي للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب التقاعد شهريًا. تتراوح قيمة القرض بين 5 إلى 25 مليون دينار بفائدة سنوية قدرها 6% ورسوم إدارية 2%. يتم سداد القرض على أقساط شهرية تصل إلى خمس سنوات، وتحدد قيمة القرض بناءً على الدخل الشهري للمتقدم. على سبيل المثال، يحصل المتقاعد الذي يتجاوز راتبه الشهري 500 ألف دينار على قرض بقيمة 10 مليون دينار، بينما يحصل من يقل راتبه عن ذلك على قرض بقيمة 5 مليون دينار.

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب للحصول على قرض 10 مليون من مصرف الرافدين

أوضح مصرف الرافدين أن التقديم للقرض يتطلب بعض الوثائق والشروط، منها

أن لا يتجاوز عمر المتقاعد 73 عامًا وأن يكون عمر الهوية الوطنية 10 سنوات أو أقل. الوثائق المطلوبة تشمل تقديم شهادة الجنسية أو هوية الأحوال المدنية، خطاب دعم من إدارة الكفيل، وبطاقة هوية صادرة عن مؤسسة رسمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم دراسة جدوى اقتصادية تتضمن وصفًا للمشروع والفئة المستهدفة ونطاق القدرة على ممارسة النشاط ومبلغ القرض والقدرة على إعادة السداد.

كيفية الحصول على قرض 10 مليون دينار عراقي

يمكن للمتقاعدين تقديم طلب الحصول على القرض من خلال زيارة أقرب فرع لمصرف الرافدين وتقديم الوثائق المطلوبة. يجب أن يتم تقديم الطلب وفقًا للأصول والقواعد المعمول بها. كما يتعين على المتقدمين التأكد من صحة الوثائق المقدمة واستيفائها للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة وجود كفيل لضمان سداد القرض.