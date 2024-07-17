هنــا رابط نتائج البكالوريا 2024 المغرب بالاسم ورقم المسار فور اعلانها عبر موقع وزارة التربية الوطنية bac.men.gov.ma

نتائج البكالوريا 2024 المغرب من أهم الموضوعات التي تشغل بال الطلاب في هذه الآونة، حيث يعتبر امتحان البكالوريا أحد أهم الاختبارات التي يتوجب على الطلاب أن يقوموا اجتيازها في مرحلة الثانوية، كما يتم من خلالها تحديد قدرات الطالب في الدخول للجامعة أو اتخاذ أي طريق آخر، لذلك ينتظر جميع الطلاب وكذلك ايضا اولياء الامور النتائج بفارغ الصبر.

كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 المغرب

يمكن لجميع الطلاب في دولة المغرب الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة وقد تمثلت هذه الخطوات في التالي:

الذهاب مباشرة الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية المغربية .

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة لذلك.

اختيار نتائج البكالوريا لهذا العام.

كتابة رقم مسار الطالب في التبويب المناسب.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

الضغط بعد ذلك على زر اظهار النتيجة.

سوف يتم اظهار النتيجة مباشرة على الشاشة.

الاستعلام عن نتائج بكالوريا المغرب 2024 عن طريق الرسائل

يستطيع طلاب المغرب الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 ببساطة من خلال الرسائل النصية فور ظهور النتائج ويأتي من خلال اتباع الخطوات:

الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالفضاء متمدرس .

ضرورة اتمام التسجيل من خلال كتابة اسم المستخدم والرقم السري.

النقر بعد ذلك على الرمز الذي به اسم الطالب.

كتابة البيانات الشخصية بصورة سليمة

ادخل رقم الجوال والتأكد من صحة الرقم.

اختيار اسم الشركة التابعة لها الهاتف الجوال.

تخصيص من هو صاحب الخط سواء كان الطالب او ولي الامر.

النقر بعد ذلك على زر الحفظ.

سوف تصلك رساله على الرقم الجوال في حاله ظهور النتائج واعتمادها من قبل الوزارة.

يمكنك معرفة النتيجة ايضا من خلال خدمة الرسائل النصية SMحيث أطلقت وزارة التربية الوطنية خدمة جديدة تتيح للطلاب الحصول على نتائجهم عبر الرسائل النصية. يجب على الطلاب تسجيل أرقام هواتفهم في حساب مسار (متمدرس) وتحديد مزود الخدمة (أورانج، اتصالات المغرب، أنوي)