مهمات جاتا 5 GTA V ⭐⭐⭐⭐ عديها بغمضة عين + أحداث حقيقة امتلك أقــوي كلمات جي تي اي واكتسح العصابات

تم إضافة الكثير من مهمات جاتا 5 التي أضافت للعبة الكثير من الإثارة والتشويق والمتعة وذلك أن المهمات متنوعة ومخالفة فإنها ما هو يكون على شكل معلومات استخباراتية ومنها ما يكون مطاردات، وأيضا مهمات سرقة وغيرها الكثير من المهمات التي تطلبها اللعبة من اللاعب والتي لا تكتمل الإثارة داخل اللعبة إلا من خلال المهمات المثيرة التي حددتها اللعبة.

مهمات جاتا 5

هناك الكثير من مهمات جاتا 5 التي تحتوي عليها اللعبة والتي يقوم بادائها عدد كبير من اللاعبين داخل اللعبة، ومن أبرز هذه المهمات ما يلي:

من مهمات اللعبة المثيرة هي مهمة فحص المتجر الخاص بالمجوهرات يتم القيام بهذه المهمة حتى يتمكن اللاعب مايكل واللعب وليستر بسرقة المتجر ليستطيعوا سداد ديون مايكل، يعملوا على تنفيذ الخطة جيدا من خلال الكاميرات وجهاز الإنذار حيث اتهم يستخدمون أجهزة على هيئة نظرا تكون مجهزة مثل الكاميرات.

القيام بسرقة سيارة أسولت كاربيان وذلك لاستخدام السيارة في سرقة البنك.

ومن المهمات أيضا هو إعادة الصداقة القديمة حيث يلتقي مايكل وليستر بعد غياب مدة طويلة جدا.

المهمات في اللعبة تجعل تجربة اللعبة مميزة وفريدة ومتنوع كما أنها تجعل قصة اللعبة أكثر عمقا وإثارة.

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كلمات سر للعبة جاتا

كما وضحنا أهم مهمات جاتا 5 التي تميز اللعبة ويجعلها أكثر دقة وإثارة نوضح لكم أهم كلمات السر الخاصة باللعبة والتي تتمثل في التالي:

كلمات سر حالة لا تقهر: PAINKILLER زيادة مستوى المطاردة: FUGITIVE تخفيض مستوى المطاردة: LAWYERUP قدرات خاصة غير محدودة: POWERUP ملء الصحة والدروع: TURTLE أسلحة ومتفجرات: TOOLUP كلمة سر الركض بسرعة: CATCHME كلمات سر القفز عالياً: HOPTOIT الانزلاق: SKYFALL التحكم في الجاذبية: FLOATER الأسلحة: TOOLUP صحة ودروع كاملة: TURTLE مستوى مطاردة منخفض: LAWYERUP مستوى مطاردة مرتفع: FUGITIVE ركض سريع: CATCHME القفز العالي: HOPTOIT الطيار الماهر: FLYSPRAY المظلة: SKYDIVE

شفرات بلاي ستيشن:

الأسلحة:PS3/PS4: △, R2, ◻️, L1, ◯, △, ▢, ◯, ◯, L1, L1, L1 صحة ودروع كاملة:PS3/PS4: ○, L1, △, R2, ✕, ◯, ◯, ◯, L1, L1, L1 مستوى مطاردة منخفض:PS3/PS4: R1, R1, ◯, R2, △, ♢, R2, △, ♢, R2, R1, R1 مستوى مطاردة مرتفع:PS3/PS4: R1, R1, ◯, R2, △, ♢, R2, △, ♢, R2, R1, R1 ركض سريع:PS3/PS4: △, △, □, R2, R1, △, ♢, L1, L1, L1 القفز العالي:PS3/PS4: △, △, △, R2, R1, △, ♢, L1, L1, L1 الطيار الماهر:PS3/PS4: △, △, □, R2, R1, △, ♢, L1, L1, L1 المظلة:PS3/PS4: △, △, △, R2, R1, △, ♢, L1, L1, L1

الشفرات لأجهزة Xbox:

الأسلحة:Xbox One/Xbox 360: Y, RT, X, LB, B, Y, X, B, B, LB, LB, LB

صحة ودروع كاملة:Xbox One/Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, B, B, B, LB, LB, LB

مستوى مطاردة منخفض:Xbox One/Xbox 360: RB, RB, B, RT, Y, ♢, RT, Y, ♢, RT, RB, RB

مستوى مطاردة مرتفع:Xbox One/Xbox 360: RB, RB, B, RT, Y, ♢, RT, Y, ♢, RT, RB, RB

ركض سريع:Xbox One/Xbox 360: Y, Y, X, RT, RB, Y, ♢, LB, LB, LB

القفز العالي:Xbox One/Xbox 360: Y, Y, Y, RT, RB, Y, ♢, LB, LB, LB

الطيار الماهر:Xbox One/Xbox 360: Y, Y, X, RT, RB, Y, ♢, LB, LB, LB

المظلة:Xbox One/Xbox 360: Y, Y, Y, RT, RB, Y, ♢, LB, LB, LB

تثبيت جاتا جراند اوتو

لتحميل مهمات جاتا 5 (جراند ثفت أوتو 5) على جهاز الكمبيوتر أو وحدة التحكم الخاصة بك (PlayStation أو Xbox)، اتبع الخطوات التالية: