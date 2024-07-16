مهمات جاتا 5 GTA V ⭐⭐⭐⭐ عديها بغمضة عين + أحداث حقيقة امتلك أقــوي كلمات جي تي اي واكتسح العصابات

تم إضافة الكثير من مهمات جاتا 5 التي أضافت للعبة الكثير من الإثارة والتشويق والمتعة وذلك أن المهمات متنوعة ومخالفة فإنها ما هو يكون على شكل معلومات استخباراتية ومنها ما يكون مطاردات، وأيضا مهمات سرقة وغيرها الكثير من المهمات التي تطلبها اللعبة من اللاعب والتي لا تكتمل الإثارة داخل اللعبة إلا من خلال المهمات المثيرة التي حددتها اللعبة.
مهمات جاتا 5
هناك الكثير من مهمات جاتا 5 التي تحتوي عليها اللعبة والتي يقوم بادائها عدد كبير من اللاعبين داخل اللعبة، ومن أبرز هذه المهمات ما يلي:
- من مهمات اللعبة المثيرة هي مهمة فحص المتجر الخاص بالمجوهرات يتم القيام بهذه المهمة حتى يتمكن اللاعب مايكل واللعب وليستر بسرقة المتجر ليستطيعوا سداد ديون مايكل، يعملوا على تنفيذ الخطة جيدا من خلال الكاميرات وجهاز الإنذار حيث اتهم يستخدمون أجهزة على هيئة نظرا تكون مجهزة مثل الكاميرات.
- القيام بسرقة سيارة أسولت كاربيان وذلك لاستخدام السيارة في سرقة البنك.
- ومن المهمات أيضا هو إعادة الصداقة القديمة حيث يلتقي مايكل وليستر بعد غياب مدة طويلة جدا.
المهمات في اللعبة تجعل تجربة اللعبة مميزة وفريدة ومتنوع كما أنها تجعل قصة اللعبة أكثر عمقا وإثارة.
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كلمات سر للعبة جاتا
كما وضحنا أهم مهمات جاتا 5 التي تميز اللعبة ويجعلها أكثر دقة وإثارة نوضح لكم أهم كلمات السر الخاصة باللعبة والتي تتمثل في التالي:
- كلمات سر حالة لا تقهر: PAINKILLER
- زيادة مستوى المطاردة: FUGITIVE
- تخفيض مستوى المطاردة: LAWYERUP
- قدرات خاصة غير محدودة: POWERUP
- ملء الصحة والدروع: TURTLE
- أسلحة ومتفجرات: TOOLUP
- كلمة سر الركض بسرعة: CATCHME
- كلمات سر القفز عالياً: HOPTOIT
- الانزلاق: SKYFALL
- التحكم في الجاذبية: FLOATER
- الأسلحة: TOOLUP
- صحة ودروع كاملة: TURTLE
- مستوى مطاردة منخفض: LAWYERUP
- مستوى مطاردة مرتفع: FUGITIVE
- ركض سريع: CATCHME
- القفز العالي: HOPTOIT
- الطيار الماهر: FLYSPRAY
- المظلة: SKYDIVE
شفرات بلاي ستيشن:
- الأسلحة:PS3/PS4: △, R2, ◻️, L1, ◯, △, ▢, ◯, ◯, L1, L1, L1
- صحة ودروع كاملة:PS3/PS4: ○, L1, △, R2, ✕, ◯, ◯, ◯, L1, L1, L1
- مستوى مطاردة منخفض:PS3/PS4: R1, R1, ◯, R2, △, ♢, R2, △, ♢, R2, R1, R1
- مستوى مطاردة مرتفع:PS3/PS4: R1, R1, ◯, R2, △, ♢, R2, △, ♢, R2, R1, R1
- ركض سريع:PS3/PS4: △, △, □, R2, R1, △, ♢, L1, L1, L1
- القفز العالي:PS3/PS4: △, △, △, R2, R1, △, ♢, L1, L1, L1
- الطيار الماهر:PS3/PS4: △, △, □, R2, R1, △, ♢, L1, L1, L1
- المظلة:PS3/PS4: △, △, △, R2, R1, △, ♢, L1, L1, L1
الشفرات لأجهزة Xbox:
- الأسلحة:Xbox One/Xbox 360: Y, RT, X, LB, B, Y, X, B, B, LB, LB, LB
- صحة ودروع كاملة:Xbox One/Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, B, B, B, LB, LB, LB
- مستوى مطاردة منخفض:Xbox One/Xbox 360: RB, RB, B, RT, Y, ♢, RT, Y, ♢, RT, RB, RB
- مستوى مطاردة مرتفع:Xbox One/Xbox 360: RB, RB, B, RT, Y, ♢, RT, Y, ♢, RT, RB, RB
- ركض سريع:Xbox One/Xbox 360: Y, Y, X, RT, RB, Y, ♢, LB, LB, LB
- القفز العالي:Xbox One/Xbox 360: Y, Y, Y, RT, RB, Y, ♢, LB, LB, LB
- الطيار الماهر:Xbox One/Xbox 360: Y, Y, X, RT, RB, Y, ♢, LB, LB, LB
- المظلة:Xbox One/Xbox 360: Y, Y, Y, RT, RB, Y, ♢, LB, LB, LB
تثبيت جاتا جراند اوتو
لتحميل مهمات جاتا 5 (جراند ثفت أوتو 5) على جهاز الكمبيوتر أو وحدة التحكم الخاصة بك (PlayStation أو Xbox)، اتبع الخطوات التالية:
- على جهاز الكمبيوتر (PC): تحميل وتثبيت Steam:
- إذا لم يكن لديك Steam مثبتًا بالفعل، قم بزيارة موقع Steam وقم بتنزيل وتثبيت العميل.
- إذا لم يكن لديك حساب على Steam، أنشئ حسابًا جديدًا أو قم بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب.
- في شريط البحث داخل Steam، اكتب “GTA V” واضغط على زر البحث.
- اضغط على زر الشراء واتبع التعليمات لإتمام عملية الشراء.
- بعد الشراء، ستجد اللعبة في مكتبتك. اضغط على زر التنزيل لتثبيت اللعبة على جهازك.
- عبر Rockstar Games Launcher: تحميل وتثبيت Rockstar Games Launcher:
- قم بزيارة موقع Rockstar Games وحمّل Rockstar Games Launcher.
- إذا لم يكن لديك حساب على Rockstar Games، أنشئ حسابًا جديدًا أو قم بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب.
- ابحث عن “GTA V” داخل المتجر.
- اتبع التعليمات لإتمام عملية الشراء.
- بعد الشراء، يمكنك تنزيل وتثبيت اللعبة من داخل المشغل.