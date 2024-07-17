استعلم من هنا الان .. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 من خلال الموقع الرسمي لها من قبل حاملي الكارت، والذي يتيح لذوي الاحتياجات الخاصة القدرة على رفع مستوى المعيشة والحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها بشكل مجاني أو بسعر مخفض، بالإضافة إلى إمكانية التعيين في الوظائف الحكومية والحصول على الخدمات الطبية، وفرص التدريب وتنمية المهارات مع الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام، وهناك المزيد أيضاً من المميزات التي يحصل عليها حاملي الكارت.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم الضغط على أيقونة خدمات ذوي الإعاقة ومنها يتم اختيار خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

ثم إدخال الرقم القومي، والضغط على كلمة استعلام والانتظار حتى تظهر نتيجة الطلب.

والتي أما تكون القبول مع توضيح موعد استلام الكارت.

أو تكون الرفض مع بيان سبب رفض الطلب.

الفئات المستفيدة من كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الفئات التي تعد هي أكثر الفئات استحقاقاً للحصول على كارت الخدمات، وتشمل تلك الحالات على الآتي:

مصابين شلل الأطفال.

كذلك أصحاب الشلل الدماغي.

أيضاً حالات الشلل النصفي.

بالإضافة إلى أصحاب الشلل الرباعي.

أصحاب الإعاقات البصرية وحالات فقد البصر التام.

المصابين بالقزامة الذين يبلغ طولهم 140 وأقل.

أصحاب الإعاقات الذهنية.

أصحاب الإعاقات السمعية وحالات فقدان السمع التام.

المصابين بضمور العضلات.

أخيراً الأفراد الذين فقدوا واحد من الأطراف أو أكثر.

مميزات كارت الخدمة المتكامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024 توفر العديد من المزايا، وهي كالتالي:

التوظيف بنسبة 5% من عدد العاملين في الوظائف الحكومية.

الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

الإعفاء من الضرائب.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارات المعاقين.

الدمج في المعاهد والجامعات، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

حدد الحكومة بعض الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024، والتي جاءت كالتالي: