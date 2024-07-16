تزداد عمليات البحث عن موعد صرف الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024، والتي أعلنت عنه الحكومة الجزائرية حتى يتمكن المواطنين من صرف مستحقاتهم وشراء ما يلزمهم خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني منه البلاد خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024….
موعد صرف الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024
يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على موعد صرف الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024، والتي أعلن عنها الصندوق الوطني للتقاعد بالجزائر أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات المتقاعدين بالزيادة الجديدة بداية من شهر مايو الماضي، وذلك لمساعدة الكثير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وأعلنت الحكومة الجزائرية أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات المتقاعدين بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي إذا ما تصادف هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية في الجزائر ففي هذه الحالة يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف .
جدول زيادة رواتب المتقاعدين الجزائر 2024
وأعلنت وزارة المالية الجزائرية عن جدول زيادة رواتب المتقاعدين 2024 والذي جاء كالتالي:
- المتقاعد الذي يحصل على راتب 20 ألف دينار سوف يحصل على زيادة مالية قدرها 1000 دينار جزائري.
- المتقاعدين الذين يتقاضون 20 ألف دينار سوف يحصلون على زيادة قدرها 800 ديمار .
- أما الأشخاص التي تتقاضى رواتب بين 50 الف حتى 80 ألف دينار سوف يحصلون على 3% من الراتب الأصلي.
- وأخيراً الأشخاص التي تتقاضى راتب يتخطى الـ 80 ألف دينار سوف تحصل على زيادة بقيمة 2% من راتبهم.