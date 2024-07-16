تزداد عمليات البحث عن موعد صرف الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024، والتي أعلنت عنه الحكومة الجزائرية حتى يتمكن المواطنين من صرف مستحقاتهم وشراء ما يلزمهم خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني منه البلاد خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024….

موعد صرف الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024

يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على موعد صرف الزيادات الجديدة للمتقاعدين في الجزائر 2024، والتي أعلن عنها الصندوق الوطني للتقاعد بالجزائر أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات المتقاعدين بالزيادة الجديدة بداية من شهر مايو الماضي، وذلك لمساعدة الكثير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وأعلنت الحكومة الجزائرية أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات المتقاعدين بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي إذا ما تصادف هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية في الجزائر ففي هذه الحالة يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف .

جدول زيادة رواتب المتقاعدين الجزائر 2024

وأعلنت وزارة المالية الجزائرية عن جدول زيادة رواتب المتقاعدين 2024 والذي جاء كالتالي: