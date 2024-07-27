كيفية أستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. وطريقة الإستعلام عبر “وزارة التضامن الإجتماعي”

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة يعتبر إحدى اهتمامات المواطنين، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة لضمان حقوق ذوي الإعاقة، ضمن حملة تحت شعار “هنوصلك” لخدمة نحو مليون مواطن.

وجاء “كارت الخدمات المتكاملة” كمبادرة من وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الحياة الكريمة للمواطنين من أصحاب الهمم، وتهدف بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 لضمان مستوى حياة أفضل لذوي الإعاقة.

الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالاسم عبر الموقع الإلكتروني لـ (وزارة التضامن الاجتماعي) بالخطوات التالية:-

1- قم بتسجيل الدخول على الرابط المعلن عنه من وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.

2- اضغط على أيقونة “الاستعلام عن الطلبات”.

3- قم بإدخال الرقم القومي والاسم.

4- اضغط على «بحث».

5- ستظهر لك بعدها نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالاسم.

الفئات المستحقة لإصدار كارت الخدمات المتكاملة

الفئات المستحقة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار كارت الخدمات المتكاملة هي كالتالي:-

– فاقدي السمع التام.

– الشلل الدماغي.

– ضمور العضلات.

– الشلل الرباعي.

– الإعاقات الذهنية الشديدة.

-الشلل النصفي.

– شلل الأطفال الشديد.

– الإعاقات المتعددة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة توفر العديد من المزايا للمستفيدين بالكارت، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن كارت الخدمات المتكاملة يوفر عدد من المزايا وهي كالتالي:-

– التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

– الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

– الإعفاء من الضرائب.

– الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

– الدمج في المعاهد والجامعات، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

– تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.