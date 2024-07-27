متى يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان.. تردد قناة الجزائرية الناقلة له

أعلنت إدارة المسلسل الخاص بالمؤسس عثمان الجزء السادس بأنه سيتم البدء في بثه مرة أخري من جديد، ومن وقتها يتساءل محبي المسلسل على مواعيد عرضة، وأيضا ترغب في الاطلاع على القنوات الفضائية التي تحرص على عرض المسلسل سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

تم العمل على إعلان مواعيد عرض مسلسل الجزء الثاني، وقد تم التأكيد بأن مواعيد العرض كالتالي:

يتم البدء في بث المسلسل كل يوم خميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت تونس والجزائر.

ويتم عرض المسلسل أيضاً في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر وليبيا.

بينما يعرض في العراق والسعودية في تمام الثانية عشر، ويتم إعادة المسلسل يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر ليلا.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية الهامة التي تحرص على عرض مجموعة من المسلسلات التركية، ويتم عرض مسلسل المؤسس عثمان من خلالها استقبال القناة من خلال التردد الخاص بك، عليك تسجيل البيانات التالية:

تردد القناة هو: 12645.

معامل استقطاب: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة القناة: HD.

كما يمكن العمل على استقبال تردد القناة على قمر العرب سات من خلال تسجيل بيانات التردد كالتالي: