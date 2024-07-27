وزارة العمل العراقية.. كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة لعموم المحافظات

يرغب الكثير من المواطنين المتقدمين في الرعاية الاجتماعية العراقية في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، واتي يترقبها الجميع منذ فترة طويلة وسط قلق شديد وتوتر من إيقاف الدعم عن المستفيدين منه، ولكن وزارة العمل العراقية أكدت أنه لا يوجد نية تماماً من قبل الوزارة لوقف الدعم ولكن السبب وراء تأخر الإعلان عن المقبولين هو زيادة عدد الطلبات المقدمة وتقوم الوزارة حالياً بمراجعة وفرز تلك الطلبات للتأكد من استكمال الشروط الخاصة بالقبول في المتقدمين، وتقدم الحكومة العراقية دعم الرعاية لمساعدة أصحاب الدخل المنخفض لتحسين مستوى معيشتهم.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يترقب الكثيرون موعد الإعلان عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية لمعرفة إذا كانوا من المستفيدين من الوجبات الأخيرة من الرعاية الاجتماعية أم لا، وكشفت وزارة العمل العراقية عن إمكانية متابعة أخر المستجدات التي تطرأ على كشوفات المقبولين بالرعاية من خلال الخطوات التالية:

على المواطن التوجه مباشرة إلى منصة مظلتي.

يتم اختيار الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة التابع لها.

اختيار الوجبة المرغوب الاستعلام عنها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على كلمة “بحث”.

على الفور ستظهر كافة التفاصيل التي تتعلق بالرعاية الاجتماعية.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية

على كافة المواطنين العراقيين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الاطلاع على الشروط الخاصة بالقبول في الدعم، وتلك الشروط تتمثل في التالي: