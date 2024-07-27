شوف الجزء الجديد الثاني .. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 الموسم الثاني عبر قناة الفجر

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 يعد من أهم الموضوعات التي يزداد البحث عنها خلال هذه اللحظات، حيث يرغب ملايين المتابعين في التعرف على مواقيت عرض الجزء الثاني لهذا العمل التاريخي المميز، وفي السطور التالية سنعرفكم على آخر التفاصيل عن هذه الحلقة وموعد عرضها والقنوات الناقلة لها.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29

يرغب الكثير من المتابعين في التعرف على موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29، حيث يعد هذا المسلسل واحدًا من أنجح الأعمال التركية التاريخية التي تعرض في الفترة الأخيرة، ويتناول المسلسل قصة استرجاع المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين على يد القائد البطل صلاح الدين الأيوبي، الذي تمكن من الانتصار عليهم والقضاء على الحملات الصليبية.

وسوف يتم إذاعة الحلقة الجديدة لهذا المسلسل في يوم الاثنين من كل أسبوع، حيث أكدت إدارة قناة TRT 1 التركية أنها ستعرض هذه الحلقة بمجرد أن تنتهي أعمال التصوير الخاصة بالجزء الثاني من هذا المسلسل في شهر أكتوبر القادم، وسيتم توفير الحلقات على نفس القنوات التي كانت تعرض الجزء الأول وفي نفس مواقيت عرضه الأسبوعية.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد أن وضحنا موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29، يجب أن نشير إلى أن المشاهدين في الوطن العربي يمكنهم متابعة حلقاته بالترجمة العربية وبجودة عالية من خلال شاشة قناة الفجر الجزائرية، وتوفر هذه القناة ترددها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات ونوضحه فيما يلي:

تردد قناة الفجر على العرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل التصحيح: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر على النايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

قناة الفجر تقدم بشكل دائم المسلسلات التركيه الجديده التي يتم ترجمتها إلى اللغة العربية ويتم عرضها عبر هذه القناه التي تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد ومميز وشائع، حيث أنها نالت شهره كبيره منذ قيامها بعرض مسلسل قيامه ارطغرل وهو أول ما تم عرضه من المسلسلات التاريخيه التركيه.