بعد توقف التسجيل في سكنات عدل 3.. استعلم عن موعد استئناف التسجيل وأهم الشروط

يعد التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر من المواضيع التي كثر البحث عنها من قبل المواطنون الجزائريون، زقد توقف التسجيل التسجيل في الوقت الحالي ولكن قد أكدت الجهات المعنية في الجزائر أنها ستقوم بتوفير الكثير من الوحدات السكنية لجميع المواطنين الذين يسعون لامتلاك منازل خاصة بهم يتم الحصول على الوحدة بعد التقديم والتسجيل من خلال الموقع الرسمي، بشرط استيفاء الشروط المحددة من قبل إدارة البرنامج في هذه المقالة على موقعنا البديل، سنقدم لكم خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر، لذا تابعونا في هذا المقال.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3

التسجيل في سكنات عدل متوقف في الوقت الحالي، ولكنه سيتم فتحه مرة أخرى عقب الانتهاء من فرز اسماء المتقدمين ويمكن التسجيل من خلال اتباع التالي

زيارة الموقع الرسمي لمنصة سكنات عدل 3.

يمكنك الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، أو يمكنك الضغط على خيار إنشاء حساب جديد واتباع التعليمات اللازمة.

اختيار أيقونة بوابة برنامج سكنات عدل 3.

يجب على المتقدم اختيار المحافظة التي يرغب في الحصول على الوحدة السكنية بها.

قم بإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

التأكد من كتابة المعلومات بدقة.

استكمال الخطوات المتبقية ثم النقر على زر تقديم الطلب.

شروط التقديم في سكنات عدل

تم تحديد مجموعة من الشروط التي ينبغي على كل متقدم تلبيتها للحصول على وحدة سكنية في برنامج سكنات عدل 3، وهذه الشروط هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية وله والدان جزائريان، بالإضافة إلى ضرورة إقامته دائماً في البلاد.

عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية خاصة به.

يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم بين 24,000 دينار جزائري و118,000 دينار كحد أقصى.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة، ويجب أن تكون موثوقة ودقيقة.

يجب أن يكون عمر المتقدمين بين 18 و70 سنة.

يرجى تقديم بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون فعالة.

يجب دفع كافة الرسوم المطلوبة والالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها.

يجب أيضًا سداد الدفعة الأولى التي تعادل 25% من قيمة الوحدة السكنية.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بعقد الوحدة السكنية.

عدم الاستفادة من أي مساعدة سكنية أخرى أو الحصول على وحدة سكنية من برنامج سكنات عدل في السابق.

يشترط أن لا يكون المتقدم مطلق أو أرمل.

عدم قدرة المتقدم على امتلاك مسكن خاص به.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في دعم سكنات عدل 3

هناك مجموعة من الوثائق والمستندات التي يجب على أي متقدم يسعى للحصول على وحدة سكنية من برنامج سكنات عدل 3 تقديمها، وفيما يلي قائمة بهذه الوثائق: