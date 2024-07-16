احجز وحدتك السكنية بأقل الأسعار عن طريق التسجيل في سكنات عدل 3 2024

خدمة التسجيل في سكنات عدل 3 من الخدمات التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين والتي تساعد في الحصول على سكن مناسب للجميع وتكون هذه الخدمة من ضمن رؤية 2030 بالجزائر للنهوض بمستوى المعيشة الخاص بالشعب الجزائري، ويتم التسجيل في سكنات بسهولة عن طريق الموقع الالكتروني و لإتمام عملية التسجيل وقبول الطلبات لابد من توافق الشروط المطلوبة والتأكد من أن جميع المستندات التي يتم إرفاقها سارية المفعول.

التسجيل في سكنات عدل 3

يتم التسجيل في سكنات عدل من خلال:

الدخول على منصة عدل

الضغط على إنشاء حساب في حالة الدخول لأول مرة أو تسجيل الدخول.

الضغط على البرنامج الخاص بسكنات عدل.

اختيار المحافظة المطلوب حجز الوحدة السكنية خلالها.

إضافة المعلومات والتأكد من صحتها.

إرفاق الأوراق والموافقة على الشروط.

إدخال رقم هاتف يعمل.

الضغط على إرسال.

يتم مراجعة البيانات والشروط وبعدها الرد على الطلب.

شروط التسجيل في سكنات

حددت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط للموافقة على طلب التسجيل في سكنات عدل 3، وهي: