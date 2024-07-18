الحل المثالي لإزالة بقع الزيت من الملابس في ثوانٍ، لن تضطر لرمي الملابس بعد الآن

من أكثر الأمور المزعجة التي قد تواجهها العديد من النساء هي إزالة بقع الزيت من الملابس فغالبًا ما تجد النساء هذه المشكلة مع ملابس الأطفال وملابسهن الخاصة، خاصة عندما يعملون في المطبخ ويتعرضون لانسكاب الزيت على ملابسهم مما يسبب لهن إزعاجًا بسبب صعوبة إزالة هذه البقع وفي بعض الأحيان، قد يؤدي هذا الوضع إلى عدم ارتداء تلك الملابس مرة أخرى لذلك سنقدم لكم العديد من الطرق التي تساعد في إزالة هذه البقع بسهولة.

وصفة استخدام بيكربونات الصوديوم لإزالة بقع الزيت من الملابس لعام 2024

يمكن للنساء الآن إزالة البقع من الملابس بكل سهولة باستخدام بيكربونات الصودا وفرشاة الأسنان وكل ما عليهن فعله هو وضع بيكربونات الصودا على بقعة الزيت وتركها لثلاثين ثانية على الأقل، ثم فرك البقعة بلطف باستخدام فرشاة الأسنان بعد ذلك، يجب ترك الملابس لبضع دقائق حتى تمتص البيكربونات البقعة ثم غسل الملابس.

وصفة النشا لإزالة البقع من الملابس 2024

يمكنكم الآن إزالة البقع من الملابس وارتدائها مجددًا، حيث ستصبح الملابس كالجديدة باستخدام النشا فالنشا فعال جدًا في إزالة البقع وخاصة الزيتية الموجودة على الملابس و يتم ذلك من خلال وضع النشا على البقع الزيتية وتركها لمدة 30 دقيقة حتى تمتص الملابس النشا بعد ذلك، تتم إزالة الكمية الزائدة باستخدام فرشاة الأسنان، ثم يوضع الماء على النشا ويتم فركه بلطف وبعدها يتم غسل الملابس.

إزالة البقع من الملابس باستخدام جل الصبار 2024

لكي تتمكنوا من إزالة البقع الزيتية يجب عليكم وضع الملابس في الماء البارد أولاً ثم وضع هلام الصبار على البقع الزيتية وتركه لبضع دقائق بعد ذلك، يجب فرك تلك البقع بالصبار لبضع دقائق حتى تلاحظوا اختفاء البقعة تمامًا ثم يجب غسل الملابس بالماء البارد لإزالة أي بقايا من الجل عند الغسل وسوف تلاحظون الفرق.