مليونير مليونير … المليون دولار في طريقهم إليك قم بالاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الآغا لا تفوت الفرصة

تظل مسابقة الحلم واحدة من أبرز وأهم الفعاليات في الوطن العربي، إذ يشاهدها ملايين من الناس مع كل سحب، يزداد عدد المتابعين والاشتراكات، حيث يتمنى الجميع أن يكون الفائز التالي منذ بداية المسابقة، حقق العديد من الأفراد من دول متعددة الفوز، ولا زالت المسابقة تحقق أحلام العديد منهم يتم إجراء السحب على الهواء بطريقة عشوائية، مما يضمن الشفافية والموضوعية أثناء اختيار الفائز بالجائزة الشهرية التي تقدر بمئة ألف دولار أمريكي سنستعرض لكم كافة التفصيل عبر عذا المقال تابعونا.

كيفية التسجيل في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الانضمام إلى مسابقة الحلم Dream 2024 للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح رسالة نصية جديدة على هاتفك.

اكتب كلمة “حلم” أو “dream” أو “reve” في النص.

بعد ذلك، أرسل الرسالة إلى الرقم المخصص لبلدك، وستحصل على رسالة تأكيد تفعيل اشتراكك في المسابقة.

ثم تجيب على سؤال المسابقة بصورة صحيحة.

يوفر هذا الاشتراك إمكانية المشاركة ودخول السحب للفوز بالجائزة الكبرى بكل سهولة.

شروط التقديم في مسابقة الحلم

هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المشاركين في المسابقة: