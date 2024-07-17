لولو تقدم أغاني شيقة وممتعة يومياً..أحدث تردد لقناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات 2024

قناة وناسة هي من أكثر القنوات الفضائية تميزًا وشهرة، حيث تختص هذه القناة بتقديم تجربة مشاهدة فريدة جذبت ملايين الأطفال من كافة أنحاء الوطن العربي، وذلك لأنها تهتم بعرض أحدث الأغاني الترفيهية وأمتع البرامج التعليمية بالإضافة إلى الأناشيد التربوية التي تسلط الضوء على الأخلاق والقيم الإنسانية والتصرفات الإيجابية، وبفضل هذا المحتوى المتنوع والهادف استطاعت قناة وناسة تحقيق نسبة مشاهدات عالية وإقبال واسع من مختلف الأعمار، ويمكن للأطفال الاستمتاع بأجمل الأوقات مع أغاني وأناشيد وناسة التي تتميز بجمال الموسيقى والصور الجذابة، وذلك من خلال استقبال التردد الجديد للقناة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

استقبل تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV

تعتبر قناة وناسة من القنوات المميزة في عالم الترفيه والتعليم، حيث حظيت بشهرة واسعة في الوطن العربي وإقبال كبير على متابعة أحدث الأغاني وأجمل الكليبات التي تقدمها شخصية لولو الشطورة التي يعشقها أغلب الأطفال، بالإضافة إلى ذلك تتميز قناة وناسة بتركيزها على تنويع محتواها لأجل أن يلبي كافة اهتمامات الأطفال ويناسب أعمارهم المختلفة، حيث يجمع محتوى هذه القناة بين المتعة والتعليم والترفيه، حيث يمكن لمتابعيها الصغار حفظ الأحرف والأرقام وأسماء الفواكه والخضار وأسماء الحيوانات والنباتات بأسلوب ممتع وجذاب، لذلك أصبحت قناة وناسة وجهة مثالية للاستمتاع وقضاء أوقات مسلية ومفيدة، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهذه البيانات كما يلي:

حدث تردد قناة وناسة على النايل سات

قناة وناسة كيدز Wanasah TV من القنوات الفضائية المخصصة لطفلك التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة كيدز لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة التي تقدمها القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة للجميع كما يلي بكل التفاصيل:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

ما هي أجمل أغاني قناة وناسة

تشتهر قناة وناسة بتقديم أغاني وأناشيد مميزة، وأشهرها: أغنية لولو الشطورة، أغنية لولو صارت شرطية، أغنية لوليات صغار، أغنية شيكا السراقة، أغنية ضاعت لولو، أغنية حرامي سرق لولو، أغنية وصل وصل، أغنية ما بنفتح الباب إلا لبابا وماما.